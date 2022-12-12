طارق عرابي



حقـقـــت صادرات الكويت غير النفطية قفزة ملحوظة خلال الأشهر الـ9 الأولى مسجلة مبيعات إجمالية بواقع 291.5 مليون دينار، مقارنة بـ 223.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع بلغت قيمته 68.4 مليون دينار، وبنسبة 31%، وذلك مقابل صادرات إلى مختلف دول العالم بدءا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، ووصولا إلى الدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية ودول القارتين الأميركتين.



وبحسب البيانات المالية التي حصلت عليها «الأنباء»، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الدول المستوردة من الكويت بواقع 185.4 مليون دينار للأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 116.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت قيمتها 69.1 مليون دينار، تلاها الصادرات للدول العربية بواقع 92 مليون دينار للأشهر الـ 9 الماضية مقارنة بـ 58.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة بلغت قيمتها 33.9 مليون دينار، ثم باقي دول العالم بواقع 13.6 مليون دينار للأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 47.7 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته 34.1 مليون دينار.



وبلغت ذروة الصادرات الكويتية في شهر يوليو الماضي بواقع 59.2 مليون دينار، ثم شهر مايو بواقع 39.5 مليون دينار، ثم شهر يناير بواقع 33.9 مليون دينار، وشهر مارس بواقع 32.5 مليون دينار، فيما سجل شهر فبراير أقل قيمة للصادرات بواقع 22.4 مليون دينار.