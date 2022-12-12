أعلنت شركة اس تو، المطور الرائد للمساحات التجارية والحرفية والبنية التحتية في ساوث فيليج بمدينة صباح الأحمد السكنية، عن فتح باب التأجير والحجز للمشروع عبر موقعها الإلكتروني:



(www.southvillage.com.kw/ar/sales-inquiry/).



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن مشروع «ساوث فيليج» سيكون وجهة الباحثين عن المساحات التجارية والحرفية الأكثر تطورا في الكويت والمنطقة، وهي عبارة عن مجمع لوجستي متكامل يوفر منشآت ومرافق متعددة الاستخدامات، ويقع بمدينة صباح الأحمد السكنية التي تضم أكثر من 250 ألف مواطن بالقرب من الحدود مع المملكة العربية السعودية.



كما يمكن للشركات المهتمة بمشروع «ساوث فيليج» العثور على مساحة ومقارنتها وحجزها من خلال بوابة المبيعات الالكترونية حيث يتم عرض مرافق التخزين والخدمات اللوجستية، الحرفيات وورش العمل بمساحات تتناسب مع مختلف الاحتياجات، وحدات البيع بالتجزئة ووحدات تجارية، وسكن للعمال.



وتتضمن خيارات التأجير في «ساوث فيليج» مساحة مخصصة للحرفيات الخفيفة والحرف اليدوية بأسعار مدروسة تناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبشكل عام، ستوفر ساوث فيليج ما يقرب من 500.000 متر مربع من سعات التخزين المختلفة للشركات الصناعية والتجارية التي تتطلع إلى التواجد في مدينة صباح الأحمد السكنية.



وتعليقا له حول فتح باب الحجز، قال مدير عام اس تو العقارية عبد اللطيف العتيقي: «لقد حانت الفرصة للشركات المختلفة لإثبات وجودها في المواقع التجارية والحرفية الرئيسية التي ستخدم مدينة الكويت في المستقبل. سوف تتميز ساوث فيليج بالبنية التحتية الأكثر تطورا والتي وستمكن عملاءها من النمو والازدهار». ويمكن للراغبين بالحجز تقديم طلباتهم من خلال بوابة اس تو والحصول على جميع المعلومات والتفاصيل من فريق المبيعات المتخصص.



وتعد صباح الأحمد السكنية «مدينة ذكية» متصلة رقميا، يتم تصميمها وبناؤها للمساعدة في تحقيق أهداف رؤية الكويت لعام 2035، ويهدف تطوير المدينة إلى المساعدة في تحسين مستويات المعيشة، وتخفيف الازدحام في العاصمة والمحافظات المكتظة، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الفرص الإسكانية المدروسة التكلفة في الكويت، ودعم القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية، وعرض إمكانات بيئة معيشية مستدامة.



وباعتبارها جزءا من المدينة، ستكون ساوث فيليج أول منطقة لوجستية متكاملة لتصنيع المنتجات الاستهلاكية، وسيتم تطويرها وفقا للمعايير العالمية وستعزز بأحدث التقنيات الذكية والمستدامة، بما في ذلك نظام تكييف الهواء «المبرد» النظيف والفعال للغاية والمعروف باسم «District Cooling».



وأضاف العتيقي: «مدينة صباح الأحمد السكنية هي المدينة التي يتم بناؤها من أجل الجيل القادم في الكويت، وسوف تلبي ساوث فيليج الاحتياجات المطلوبة وستكون مركزا جديدا للخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والحرفيات والتصنيع الخفيف في جنوب البلاد».