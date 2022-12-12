أعلنت شركة ايفا للفنادق والمنتجعات عن شراكتها الاستراتيجية في مشروع «أورلا دورتشستر كوليكشن، دبي»، المشروع الأكثر فخامة في العالم، والذي تطوره «مجموعة أمنيات العقارية» على هلال نخلة جميرا، بتصميم فريد من «فوستر آند بارتنرز» وإدارة «مجموعة دورتشستر كوليكشن» الشهيرة للضيافة، حيث ستشيد «أمنيات» مشروعها الأفخم في العالم على الأرض التي تمتلكها إيفا للفنادق وتبلغ مساحتها 29000 متر مربع وتقع في هلال النخلة جميرا بإطلالة أخاذة على شواطئ دبي وأفقها الساحر.



وأكدت إيفا للفنادق على أن شراكتها الاستراتيجية النوعية في مشروع «أورلا» تأتي في إطار حرصها وعملها المستمر على ضمان نموها المستقبلي وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.



وأعلنت «أمنيات» أواخر نوفمبر الماضي عن مشروع «أورلا دورتشستر كوليكشن، دبي»، تتويجا لمسيرة عقدين من الزمن في تطوير مشاريع أيقونية تتفرد بأسلوب معيشة فاخر غير مسبوق، واضعة عصارة خبراتها التطويرية والاستثمارية في «أورلا» ليصبح المشروع العقاري الأكثر فخامة في العالم ويتيح لساكنيه أسلوب حياة غامرا بالثراء والرقي على شاطئ البحر في قمة هلال جزيرة النخلة.



ويعد مشروع «أورلا دورتشستـر كوليكشــن، دبي»، تحفـة معمارية سكنية جديدة فائقة الفخامة، إذ يرتقي «أورلا» بمعايير ومواصفات المساكن الفاخرة إلى مستويات لم تألفها حتى أفخم عقارات العالم، فهو الأول من نوعه الذي يضم بيتا وقصورا تعانق السحاب.



ويشغل «أورلا دورتشستر كوليكشن، دبي» موقعا متميزا على قطعة أرض مساحتها 29000 متر مربع على شاطئ البحر، ويزخر بإطلالات مذهلة بزاوية 270 درجة تمتد من أفق دبي الساحر إلى المياه الفيروزية للخليج العربي.



ويضم المشروع 86 مسكنا حصريا من غرفتي نوم إلى أربع غرف نوم، وثلاثة قصور فارهة وواحدا من أكبر القصور وأفخمها في نخلة جميرا، ويتميز بمستوى لا يضاهى من الأناقة والرقي، إلى جانب تصاميم معمارية راقية تظهر روعتها في الشرفات كبيرة الحجم والأسقف مزدوجة الارتفاع (حتى 6 أمتار) والتجهيـزات الأوروبيــــة الاستثنائية في تفاصيلها.



وفي هذا السياق، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات خالد اسبيته عن سعادته بالمشروع، حيث قال: «أورلا، دورتشستر كوليكشن هو شراكة ذكية وناجحة بكل المعايير، نظرا لتفرد المشروع بأسلوب حياة لا نظير له على مستوى العالم».



وأوضح أن المشروع يضم وسائل راحة عالمية المستوى، أبرزها ناد شاطئي على مساحة 300 متر مربع، حصري بسكانه، ومسبح خارجي فسيح مع قابلية التحكم في درجة حرارته، وسينما خاصة، ومركز لياقة بدنية مجهز على أحدث طراز، ومركز أعمال يضم غرفتي اجتماعات وقاعة مؤتمرات وصالة متعددة الاستخدامات للمناسبات، ومكتبة وصالات سيجار، وغيرها الكثير.



وأضاف اسبيته: «استثمارنا في أورلا مدروس بعناية ونثق تماما بقيمته المضافة طويلة الأجل لمساهمينا، ولمحفظتنا الاستثمارية التي شاركت ايفا للفنادق في تطويرها على جزيرة النخلة، ونتطلع إلى أن يحقق المشروع النجاح المتوقع منه».



من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات مهدي أمجد: «فلسفتنا التطويرية تقوم على أساس تشييد مشاريع أيقونية فريدة، بأسلوب معيشة لا يضاهى وتحقيق قيمة مضافة للمستثمرين فيه»، مؤكدا على «الإقبال الواسع الذي حظي به المشروع من جانب شريحة واسعة من أثرياء العالم عشية إطلاقه أواخر الشهر الماضي».