تحدثت الفنانة تارا عماد عن أحلامها في الوصول إلى العالمية وتمثيل مصر في أفلام هوليوود، وقالت: حلمت بالوصول إلى العالمية، خاصة أن النساء العربيات لم يصلن إلى هذا الأمر، وأعمل الآن من أجل تحقيق حلمي وتمثيل مصر والعرب في هوليوود بالطريقة التي أتمناها.



وأكدت تارا، في حوارها مع مجلة «variety»، أنه في الوطن العربي عندما تنجح امرأة وتصل إلى العالمية تمهد الطريق إلى نساء أخريات، قائلة: الآن ومع عملي في علامات تجارية كبيرة هو حلم يتحقق ويدفعني أكثر للأمام ويجعلني أشعر أنني سأكون مثلا لفتيات أخريات للوصول إلى أهدافهن، مشيرة الى أنها تحاول استخدام الشهرة والتأثير على الكثيرين من خلال مساندة قضايا مهمة مثل تعليم الأطفال وكل قضايا المرأة.



وحكت تارا أنها كانت منذ طفولتها تحب الكاميرا، وقالت إن أسرتها تخبرها بأنها وهي صغيرة عندما يلتقطون صورة كانت تستعد وتنظر للكاميرا بثقة، لافتة إلى أنها لم تكن طفلة خجولة.