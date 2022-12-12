كشفت الفنانة وفاء سالم عن تعرضها لنوبات اكتئاب كثيرة في حياتها، حيث أكدت أنها كادت تنهي حياتها في إحدى هذه النوبات، وقالت: «كنت وصلت لمرحلة إني مش عارفة أنجز ربع ما أتمناه، وكدت أصل إلى مرحلة إني مش عاوزة اشتغل تاني لأني كنت حاطة البيض كله في سلة واحدة وهي الشغل، ولكن بعد ذلك آمنت وتصالحت مع الفكرة وهي أن الشغل احتمال ما يبقاش موجود».



وتابعت وفاء في لقائها مع برنامج «كلمة أخيرة»: «كنت فاكرة إني مخططة لحياتي ولابني أنه سيظل معي طول العمر وهذا قرار خاطئ، وتعلمت أنه ليس من الضروري أن نخطط لأبنائنا، فأنا عملت بيت كبير لأني كنت فاكرة أنه هيفضل عايش معايا وهيكون له أحفاد ألعب معاهم في نفس البيت ومكنتش عارفه أنه من حقه يعيش ويكون عنده جناحات يطير بيها، واكتشفت أني نسجت لنفسي حياة كانت مرسومة مخططة، ولكن في الحقيقة هي سراب في واقع الأمر».



وكشفت أن مسألة إقدامها على الانتحار لم يكن قرارا، لكنها كانت خارجة عن السيطرة في تصرفاتها وفشلت في السيطرة على نفسها بسب نوبات الهلع والخوف، وأن نجلها كان صاحب القرار في علاجها.