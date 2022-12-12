يعقوب العوضي



تقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ففي الـ 4.30 مساء يلعب كاظمة برصيد 5 نقاط مع الصليبخات بـ 6 نقاط، فيما يلتقي في الـ 6.15 السالمية وله 12 نقطة مع اليرموك بـ 4 نقاط، وأخيرا يلتقي العربي مع الفحيحيل ولكل منهما 7 نقاط في الـ8.00.



ويسعى الصليبخات في مواجهته مع كاظمة الى الفوز مستعينا بنتيجته الإيجابية 32 -29 أمام العربي في الجولة الماضية ويتطلع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني حسين حبيب الى تعزيز تقدمه في الترتيب العام والوصول الى النقطة الثامنة. وفي الجهة الأخرى فكاظمة من الفرق التي استعادت توازنها مؤخرا بعد استعادة المحترف أنور بن عبدالله وينتظر عودة محمد فراد والذي مازالت الإصابة تمنعه من المشاركة مع الفريق.



وعلى صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية تقام مباراتان ضمن الدرجة الأولى فيلعب التضامن (نقطتين) مع الشباب (4 نقاط) في الـ 6.15 فيما يواجه خيطان (14 نقطة) النصر (11 نقطة) في الـ 8.00، وتتوقف منافسات الدوري بقسميه الممتاز والدرجة الأولى لارتباطات المنتخبات الوطنية بالمشاركات الخارجية.