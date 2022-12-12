يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم اليوم مباراتين ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة، حيث يلعب في الـ 5.15 برقان (من دون رصيد من النقاط) مع الكويت بـ 6 نقاط، وفي المباراة الثانية يواجه العربي برصيد 9 نقاط كاظمة بـ 6 نقاط في الـ 7.15.



وتتجه الأنظار إلى المواجهة الثانية لما تحمله من أهمية كبيرة للمتنافسين على صدارة الترتيب العام، فالأخضر يتصدر الترتيب بفارق الأشواط عن الغريم التقليدي القادسية، فيما يأمل كاظمة اللحاق بركب الصدارة والحصول على 3 نقاط. ويعتمد مدرب العربي التونسي صبري بن الأزرق على المحترف البلغاري فلين وعدد من اللاعبين المميزين، فيما يملك مدرب كاظمة الأرجنتيني كريستيان المحترفين الدومينيكاني سانتوس والكوبي سبيدا.