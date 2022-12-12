أسفرت نتائج بطولة الكويت المفتوحة للقوارب الشراعية التي نظمتها لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي الكويتي عن فوز عبدالله الفيلكاوي بكأس المركز الأول في فئة الاوبتمست، وجاء ثانيا حسين يونس عبد الواحد وثالثا مشاري عثمان الكندري، وفي فئة الالكا 6 حقق علي الفيلكاوي المركز الأول، وجاء ثانيا علي جاسم بوحمد، وثالثا نايف عبدالله الهده، فيما استطاع الثنائي الفرنسي نيكولاس جوسيت ورينو بيرانجر تحقيق المركز الأول في فئة الهوبي كات للأجانب المقيمين في الكويت.

وأقيمت البطولة وسط مشاركة واسعة وبحضور السفير التونسي لدى الكويت الهاشمي عجيلي وأمين السر العام في النادي البحري خالد الفودري، وبإشراف رئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري أحمد الفيلكاوي، وفي مراسم التتويج، تم تكريم اللاعب حمد القصار كأصغر لاعب في فئة الاوبتمست وتكريم اللاعبين المخضرمين محمد حمد الحمدان وسيد جميل القلاف بصفتهما من اللاعبين القدامى للشراع في النادي البحري، كما تم تكريم حكام البطولة.