هادي العنزي



أعربت الحكمة الدولية في كرة اليد دلال النسيم عن سعادتها بحصولها على الشارة الدولية على هامش بطولة آسيا الـ 19 لكرة اليد للسيدات، والتي اختتمت مؤخرا في كوريا الجنوبية. وقالت لـ «الأنباء»: «جاءت الشارة الدولية ثمرة لجهود متواصلة استمرت 6 سنوات، كحكمة للمراحل السنية، مرورا بالحصول على الشارة القارية من الاتحاد الآسيوي 2019، والمشاركة بعدد غير قليل من دراسات الصقل والتطوير للحكام، وانتهاء بالمشاركة في بطولة السيدات بكوريا».



وأشادت النسيم بدعم مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة ناصر صالح بومرزوق، ولجنة الحكام، وحرصهم على تذليل جميع العقبات التي واجهتها والحكمة الدولية معالي العنزي، مضيفة: أفتخر كثيرا بكوني ومعالي العنزي أول حكمتين كويتيتين تحصلان على الشارة الدولية. ونأمل أن نقوم بتمثيل الكويت في البطولات الدولية المقبلة، سواء في الأولمبياد، أو كأس العالم لكرة اليد المقبلة.



وتمنت النسيم إقبال الفتاة الكويتية على المشاركة في إدارة المباريات. وقالت: «الفرصة مواتية، والجميع مرحب، والتجربة ثرية، وتكاد لا توجد عقبات في الطريق، فبمجرد تجاوز رهبة البداية، تسير الأمور بشكل يسير»، لافتة الى أن تعامل اللاعبين مع الحكام سواء رجلا كان أو سيدة يعتمد على أدائهم بالدرجة الأولى، ومتى كان الحكم أو الحكمة ملما بدرجة كفاية بقوانين اللعبة، فإنه لن يواجه صعوبة في إدارة أهم وأقوى المباريات.