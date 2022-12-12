القاهرة - خديجة حمودة



قال وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي إنه سيتم خلال الفترة المقبلة رفع كافة الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب.



جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثانية لمعرض «نبيو» للذهب والمجوهرات امس الأول والمقام في الفترة من 10 إلى 12 الجاري بمركز مصر للمعارض الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية.



وأوضح وزير التموين أن الخطوة تهدف إلى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك والمشغولات الذهبية التي تعطي قيمة مضافة للمنتج، كما أنها تساعد على الترويج للمنتج المصري في الأسواق الخارجية والذي حقق نقلة موضعية لصناعة الذهب والفضة، لافتا إلى أن معرض «نيبو» خلال هذا العام شهد مشاركة شركات محلية ودولية من الإمارات والهند بالإضافة إلى إيطاليا التي لا يقتصر التعاون معاها على الصناعات الحرفية فقط بل يشمل كافة المجالات.



وأشار إلى أنه خلال فعاليات المعرض سيتم تقديم عرض مفصل لمكونات مدينة الذهب.



من جانبه، قال محمد نصار، رئيس مجلس إدارة مجموعة «نيو إيجيبت جولد» إن معرض «نيبو» للذهب والمجوهرات هو الأكبر من نوعه في صناعة الذهب والمجوهرات في مصر، حيث إنه يتيح لنا التعرف على أحدث الابتكارات في صناعة الذهب في العالم، ونسعى دائما من خلال منتجاتنا وتصميماتنا المبتكرة لتشجيع ودعم خطة مصر لتصبح مركزا لوجستيا عالميا للذهب وفق مبادرة الرئيس السيسي.



وأضاف اننا متفائلون بالمرحلة القادمة مع إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق أحدث التقنيات لصناعة وتجارة الذهب، والتي ستعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، لتعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع بأياد مصرية، والتوسع في تصدير الذهب والمشغولات الذهبية.



بدوره، أشاد أحمد صابر عضو شعبة الذهب رئيس ماستر جولد إيجبت أحد أكبر المشاركين بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للصناعة المصرية وتشجيع صناعة المعارض في مجال صناعة الذهب والمجوهرات والحلى تستطيع من خلاله مصر تصدير الفن الفرعوني والإسلامي بأياد وعمالة مصرية ماهرة.