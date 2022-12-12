تبكير الصرف ليتم في يناير يتطلب تدقيق 1000 اسم يومياً وعدم وجود أي ملاحظات تستدعي إعادة بعض الكشوف إلى «الدفاع»

الأحد 1 يناير عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية

مريم بندق



أوضحت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن صرف المكافأة الأمامية للعسكريين العاملين في وزارة الدفاع ـ بحد أقصى ـ قبيل عطلة الأعياد الوطنية وذكرى الإسراء والمعراج التي توافق 23 فبراير المقبل، يتطلب من ديوان الخدمة المدنية مراجعة 670 اسما يوميا على الأقل، تمهيدا لاعتماد الكشوف النهائية لأسماء مستحقي المكافأة.

وقالت إن 35605 عسكريين من مختلف الرتب ينتظرون إيداع المكافأة في حساباتهم بأسرع وقت بعد أن تأخرت كثيرا.

ونظرا لارتفاع أعداد المستحقين، فإن الصرف قبل عطلة الأعياد الوطنية والإسراء والمعراج المتبقي عليها 55 يوما فقط يتطلب أن يتم إنجاز الأعداد المذكورة يوميا.

ولفتت إلى أهمية خطوة حصر الميزانية المطلوبة وإحالة كشوف الأسماء إلى وزارة المالية لتمكينها من إيداع الميزانية في حساب وزارة الدفاع، وبدورها تتمكن من إيداع المكافأة المستحقة لكل مستحق في حسابه الشخصي قبل العطلة التي تشمل البنوك أيضا.

واستدركت المصادر قائلة: إن تبكير موعد الصرف ليتم في يناير المقبل يحتاج إلى إنجاز تدقيق 1000 اسم يوميا، لافتة إلى أن هذا السيناريو يتحقق في حالة عدم وجود أي ملاحظات تستدعي إعادة بعض الكشوف إلى وزارة الدفاع كما حصل مع الوزارات.

وذكرت المصادر أن وزارة المالية لا تقوم بالتدقيق المفصل لكشف الأسماء التي تصل إليها من ديوان الخدمة المدنية ولكن تحتاج إلى يومين فقط لرصد وإيداع الميزانية المطلوبة.

الأحد 1 يناير عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية

أعلن ديوان الخدمة المدنية تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق الأول من شهر يناير باعتباره يوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام 2023. وقال الديوان في تغريدة له ان الدوام الرسمي يستأنف يوم الاثنين الثاني من الشهر ذاته على ان تحدد الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة عطلتها والجهات المختصة بشؤونها وفق المصلحة العامة.