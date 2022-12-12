الوزارة حرصت على توفير جميع الاعتمادات وتعزيزها بتنسيق مستمر مع وزير الصحة وقيادات الوزارة

قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إنه لم يتم رفض أي مخاطبة من وزارة الصحة لمعالجة نقص الأدوية، مشيراً إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً في تسريع أي طلب من شأنه توفير الاحتياجات الضرورية لأي وزارة.

وذكر وزير المالية ان الوزارة حرصت على توفير جميع الاعتمادات وتعزيزها بتنسيق مستمر مع وزير الصحة وقيادات الوزارة، وإننا على استعداد تام لتذليل جميع العقبات والتعاون مع الجهات وفقاً لأحكام القانون وبما يحقق المصلحة العامة.

جاء ذلك في بيان تم نشره عبر الحساب الرسمي لمكتب وزير المالية ردا على ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول توفير ميزانية خاصة لمعالجة نقص الأدوية وعدم تفاعل وزارة المالية مع هذا الأمر.

وأكدت «المالية» في البداية على أهمية رقابة الرأي العام الفاعلة واحترامنا المطلق لهذا الحق، وإيماننا بأن رقابة الرأي العام هي سبب في تصحيح ومعالجة أي اختلال في مؤسسات الدولة، واننا نستغل هذه الفرصة لتوضيح كل ما هو غير واضح، إلا أن ما تمت إثارته في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات على وزارة المالية والوزير لا أساس لها من الصحة.