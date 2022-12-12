أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الانتهاء من إعداد نظام رقمي يمكن المجلس من ميكنة آلية حصر وتتبع وجرد القطع الأثرية بناء على تعليمات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري.



وقال الامين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، في تصريح لـ «كونا»، ان النظام الجديد يتيح للعاملين التمكن من استعراض تفاصيل القطع والذي يسهل الرجوع إليها للباحثين والمهتمين.



واشار الى اهمية نظام الآثار الذي يقوم بتحديد مكان وحركة القطع المتحفية داخل المخازن وخارجها وتحويل البطاقات التعريفية للقطع المتحفية من كروت ورقية الى بيانات رقمية.



واعتبر د.الجسار نظام الآثار أداة للتنظيم واسترداد المعلومات الخاصة بالقطع المتحفية ويسهل إيجاد المعلومات الخاصة بالقطع المتحفية في نظام موحد.



واشار الى دور النظام في تسهيل عملية جرد القطع الأثرية والاستدلال على أماكنها في المخازن الخارجية والداخلية بالإضافة الى حركتها في المعارض والمتاحف الخارجية.



وبين ان النظام يدعم خاصية تصنيف القطعة الأثرية حسب خواص البحث المرغوب به كالبحث حسب العصور وتاريخ التنقيب والبعثة المختصة بها الى جانب البحث حسب نوع المادة وتصنيفها وخواص بحث اخرى.



واكد ان النظام يوفر قاعدة معلومات متكاملة من خلال عملية الأرشفة مما يضمن الحفاظ على معلومات القطع المتحفية وكذلك دعم طاقمه وتسهيل تلبية حاجة العلماء والباحثين.