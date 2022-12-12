محمد راتب



أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي الفهد أن المنتج الوطني تميز بأسعار تنافسية وجودة كبيرة، مبينا أن مشاركة الاتحاد في معرض المنتجات الوطنية الأول جاءت بهدف دعم المنتج الكويتي الذي أثبت وجوده وجودته ومنافسته القوية في السوق المحلي.



جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الذي أطلقه اتحاد الجمعيات التعاونية، بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وجمعية العديلية التعاونية، بحضور ورعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية م.مي البغلي، لدعم المنتجين الكويتيين في حديقة منطقة العديلية.



وشدد على استمرار مثل هذه الفعاليات لخدمة المنتج الوطني، مشيرا الى ان المعرض كان به عدد كبير ومتنوع من المنتجات الزراعية عالية الجودة، موضحا أن ما شاهده من قبول وحضور للمستهلك الكويتي يدعو للفخر ويجعلنا أكثر حرصا على دعم المنتج المحلي.