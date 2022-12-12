أكد الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد أهمية تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس في كافة المحافل البيئية الدولية.



وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان: إن ذلك جاء خلال الاجتماع التنسيقي للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس هيئة البيئة العماني د.عبدالله العمري ومشاركة المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالكويت الشيخ عبدالله الأحمد والأمين العام لمجلس التعاون د.نايف الحجرف.



وبينت الأمانة العامة ان ذلك جاء بناء على طلب تقدمت به وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم المهيري لعقد الاجتماع التنسيقي للتحضير لمشاركة الوزراء في الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي 2020 المقرر عقده في مدينة مونتريال في كندا خلال الفترة من 15 إلى 17 الجاري.



ورفع وزراء البيئة بدول مجلس التعاون التهنئة بمناسبة نجاح القمة الخليجية الـ 43 والقمة الخليجية ـ الصينية التي احتضنتها الرياض يوم الجمعة الماضي، مؤكدين أن مخرجات القمتين تعد إضافة داعمة لمسيرة مجلس التعاون المباركة برعاية وتوجيهات قادة دول المجلس وبما يخدم دول وشعوب مجلس التعاون.



وبحث الوزراء خلال الاجتماع المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى كما تم التشاور لتوحيد مواقف دول المجلس تجاهها ومنها الإطار العالمي للتنوع الإحيائي لما بعد 2020، بالإضافة إلى موضوع التسلسل الرقمي بشأن الموارد الوراثية.