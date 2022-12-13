قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن أمس أكملت المنطقة أسبوعا كاملا منذ بداية «المربعانية» هذا العام، وظهرت في الكويت الملابس الشتوية بعد غياب طويل جدا وتأخر عن الموعد المعتاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي زادت كثيرا عن المعدل العام السنوي، مشيرا الى ان بعض الشباب يرتدون الملابس الصيفية حتى اليوم ويقولون «الجو لايزال غير بارد».

وأضاف المرزوق: نستطيع القول إنه بصفة عامة درجة الحرارة المسجلة في الكويت خلال هذه الفترة بين 21 و23 درجة في النهار و13- 16 خلال الليل، وهي متماشية تماما مع المعدل العام السنوي لهذه الفترة والذي يتراوح بين 23 و 18 كحد أعلى و12و 8 كحد أدنى، وهذا الطقس الذي يتماشى مع المعدل العام للحرارة جعل المنطقة تحت ضغط جوي مرتفع تكون قوته بين 1018 و1020 مليبار يتمركز في شمال الخليج العربي وشمال شرق شبه الجزيرة العربية، وتقل قوته كلما اتجهنا جنوبا وصولا إلى سواحل اليمن وسلطنة عمان المطلة على بحر العرب في أقصى جنوب شبه الجزيرة العربية، حيث يتمركز هناك منخفض جوي تكون قوته بين 1010 و1012 مليبار، ويزداد عمقا وسط المحيط الهندي، حيث تبلغ قوته وسط المحيط الهندي 1006-1008 مليبار.

وتابع: نتيجة لهذا الطقس فقد اخذت تهب حاليا على منطقة شمال الخليج العربي وشمال شرق شبه الجزيرة العربية رياح متقلبة الاتجاه تكون بين جنوبية وجنوبية شرقية أو كما تسمى محليا بين «رياح الكوس» و«الكوس المطلعي» بين الخفيفة ومعتدلة السرعة والتي لا تزيد سرعتها على 25 كم/ س وتشكل حالة من عدم الاستقرار في الجو وظهور تدريجي لغطاء من السحب التي قد تكون سحبا ركامية يبدأ ظهورها في سماء المنطقة في بعد ظهر اليوم الثلاثاء وسوف يستمر هذا الجو الذي سوف يكون بين الغائم والغائم جزئيا حتى صباح الجمعة 16 ديسمبر مع وجود فرصة جيدة لسقوط امطار رعدية خفيفة يوم الخميس 15 ديسمبر نتيجة استمرار هبوب رياح الكوس في المنطقة.

وذكر انه وبصورة عامة فإن الجو خلال الأيام الثلاثة القادمة سيكون غائما جزئيا ودافئا في النهار ويميل إلى البرودة في المساء، وهناك احتمال ضئيل بسقوط زخات خفيفة جدا من المطر في الليل مع وجود فرصة لتكون الضباب في الفترات المسائية خصوصا قرب المناطق الساحلية مع استمرار رياح الكوس، وسوف يتكون إثر ذلك منخفض جوي في المنطقة تبلغ قوته بين 1014-1017 مليبار يؤدي إلى تحول الرياح إلى رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تكون سرعتها بين 18 و 24 كم/س تؤدي إلى انقشاع الغيوم وتلاشيها من المنطقة وتكون جوا صحوا خاليا من الغيوم يوم السبت 17 ديسمبر الجاري ويستمر حتى الاثنين 19 منه وسوف يؤدي هبوب الرياح الشمالية إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة وخصوصا في الليل، إذ من المتوقع ان تكون بين 14و 15 درجة.

وزاد: فلكيا ستنتهي فترة رياح غيوب النجم الأحيمر يوم الثلاثاء 20 ديسمبر، حيث يظهر النجم في هذا اليوم فجرا في الجنوب، وظهوره مؤشر على نهاية فترة الرياح النشطة التي تهب على المنطقة، وهي رياح مشابهة لفترة السرايات كما يبدأ في هذا اليوم أيضا «نوء القلب» وهو النوء الثاني من فترة المربعانية ويدخل فصل الشتاء يوم الأربعاء 21 ديسمبر، حيث يكون الليل في اقصى طولا له، فتبلغ فترة الليل نحو 13:44ساعة، ومدة النهار نحو 10:16 وسوف يبدأ بعد ذلك النهار يطول والليل يقصر حتى يوم 16 مارس، حيث يتساوى طول الليل مع طول النهار في الكويت، والله تعالى أعلم.