

علاء مجيد



على مدار الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي، نمت الأصول المدارة لشركات الاستثمار الكويتية بنسبة 0.48%، وبقيمة 120 مليون دينار، لتبلغ إجمالي أصولها المدارة نحو 24.8 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بإجمالي أصول مدارة بلغت 24.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021.



وتنقسم شركات الاستثمار الكويتية، البالغ عددها 43 شركة، بين 22 شركة تقليدية و21 شركة إسلامية، حيث تبلغ الأصول المدارة للشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة نحو 3.49 مليارات دينار، فيما تبلغ الأصول المدارة للشركات التقليدية نحو 21.35 مليار دينار، وذلك كما في نهاية أكتوبر 2022.



وقد شهد مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت نموا بنسبة 7.2% خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، حيث تتركز استثمارات تلك الشركات في الأسهم القيادية، وغالبا ما يكون الارتفاع في إجمالي الأصول المدارة ناتجا عن ارتفاع في أسعار تلك الأصول المالية أو إضافة العملاء لجزء من تلك الاستثمارات.



وقد حققت الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار التقليدية تراجعا خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي بنسبة 0.27% وبقيمة 59 مليون دينار لتصل إلى 21.35 مليار دينار مقارنة بـ 21.41 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، بينما ارتفعت على أساس شهري خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.9% وبقيمة 190 مليون دينار، مقارنة بـ 21.16 مليار دينار بنهاية سبتمبر.



أما على المستوى السنوي، فقد تراجعت بقيمة 160 مليون دينار وبنسبة 0.74% مقارنة بـ 21.51 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2021.



وارتفعت الأصول المدارة عبر صناديق الأسهم الكويتية من بداية العام بنسبة 0.16% وبقيمة 3 ملايين دينار لتصل إلى 1.85 مليار، دينار مقارنة بـ 1.84 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021، وارتفعت أيضا على أساس شهري بنسبة 2.04% وبقيمة 37 مليون دينار مقارنة بـ 1.810 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي.



في المقابل، حققت الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار الإسلامية نموا ملحوظا خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي 2022 بنسبة 5.24% وبقيمة 174 مليون دينار لتصل إلى 3.49 مليارات دينار مقارنة بـ 3.32 مليارات دينار في ديسمبر الماضي.



كما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.08% وبقيمة 3 ملايين دينار مقارنة بـ 3.489 مليارات دينار في سبتمبر الماضي. أما على المستوى السنوي، فقد زادت الأصول المدارة بنسبة 5.15% وبقيمة 171 مليون دينار مقارنة بـ 3.321 مليارات دينار في أكتوبر من العام الماضي.



وتراجعت الأصول المدارة لشركات الاستثمار الإسلامية عبر صناديق منذ بداية العام بنسبة 21.3% وبقيمة 127.8 مليون دينار لتصل إلى 470.1 مليون دينار مقارنة بـ 597.9 مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وعلى أساس شهري فقد تراجعت أيضا بنسبة 3.8% وبقيمة 18.6 مليون دينار مقارنة بـ 488.7 مليون دينار في سبتمبر الماضي.