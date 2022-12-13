بحفظ الله ورعايته، وصل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مساء امس إلى الجمهورية الإيطالية، وذلك في زيارة خاصة.



هذا، وكان في استقبال سموه على أرض المطار سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية ناصر القحطاني وأعضاء السفارة.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



و كان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد غادر ظهر امس أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية، حيث كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



إلى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.ويليم ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية كينيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.