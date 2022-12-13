بن سبت: تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصادي الدائري للكربون



أحمد مغربي



استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، وقد حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا وكبار المسؤولين في الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد سمو الأمير سلطان بن سعد.



كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أصحاب السمو والمعالي رؤساء وفود مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وذلك بمناسبة زيارتهم الرسمية للبلاد.



وقد حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا وكبار المسؤولين في الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر.



إلى ذلك، عقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اجتماعه رقم 109 بالكويت أمس برئاسة م.بسام رضوان طعمة، وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية، التي لها رئاسة الدورة لعام 2022.



وقال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، علي بن سبت، إن اجتماع مجلس وزراء المنظمة ناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة، من بينها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2023.



وأوضح بن سبت أن الاجتماع استعرض أيضا الاجتماع المحرز على صعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة وخاصة في مجال تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، ومجال تفعيل دور المنظمة في التدريب، ومجال تنسيق مواقف الدول الأعضاء وباقي الدول بشأن مفاوضات التغير المناخي والالتزامات المترتبة عليه، ومجال تطوير بنك المعلومات وتفعيل دوره.



كما اطلع الاجتماع على التقرير المعد حول عمليات التحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر خلال الربع الأخير من عام 2023، وعلى الفعاليات والندوات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها خلال عام 2022.



كما تداول الاجتماع بشأن متابعة قرار مجلس وزراء المنظمة بشأن تكليف المكتب التنفيذي للمنظمة وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية في تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصادي الدائري للكربون.



وأوضح أن المجلس قد اطلع أيضا على الدراسات الاقتصادية والفنية التي أنجزتها الأمانة العامة، بالإضافة إلى التقارير المعدة من قبل الأمانة العامة لمنظمة أوابك من ضمنها التقرير ربع السنوي حول الأوضاع البترولية العالمية، والتقرير ربع السنوي حول «تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين» وغيرها.



وأفاد الأمين العام بأن الاجتماع التاسع بعد المائة لمجلس وزراء منظمة أوابك، قد سبقه الاجتماع الـ 164 للمكتب التنفيذي الذي عقد بتاريخ 11 ديسمبر 2022، برئاسة م.خالد مطر العليج، ممثل الجمهورية العربية السورية في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة لعام 2022، وهو اجتماع مخصص للتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة.



واختتم الأمين العام تصريحه معربا عن شكره الجزيل للمساندة المستمرة والدعم اللامحدود الذي تتلقاه الأمانة العامة لمنظمة (أوابك) من دولها الأعضاء ما مكنها من الاستمرار في أداء عملها على النحو المطلوب، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار للصناعة البترولية في الدول الأعضاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.



يذكر أن منظمة «أوابك» تأسست في عام 1968، ويوجد مقرها بالكويت، وتهدف إلى تنسيق سياسات الطاقة للدول العربية بهدف تعزيز تنميتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي، وكذلك التعاون في مجال تنمية النفط والمشاريع المشتركة والتكامل الإقليمي.