بشرى شعبان



نظمت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أمس يوما تراثيا بمركز التأهيل المهني في السالمية بعنوان «تراثنا فخرنا» برعاية وحضور مدير عام الهيئة بالتكليف هنادي المبيلش. وخلال كلمتها أكدت المبيلش حرص الهيئة على الاحتفال السنوي باليوم العالمي واليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة والالتزام بعالم افضل يتمتع فيه ذوو الإعاقة بالمساواة والتمكين، مضيفة ان الهدف الوصول الى عالم مدرك لحقوق ذوي الإعاقة يعمل على دمجهم في المجتمع. ‎وشددت المبيلش على ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تعمل كجزء لا يتجزأ مع الأجندات العالمية، ولاسيما لتنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدة ان الهيئة تدرك أن تنفيذ الخطط أو الإستراتيجيات لا يتحقق دون تضافر جميع الجهود معها وبالأخص الأشخاص ذوو الإعاقة والجمعيات التي تمثلهم والقطاع الخاص، مشيرة الى ان الهيئة حققت الكثير من الإنجازات خلال العامين الماضيين، وتدرك أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على الدمج التعليمي وتحسين نوعية التعليم بصورة عامة وسهولة الوصول للمباني والطرق والمحتوى الالكتروني، والتركيز على مواجهة انتهاكات حقوق ذوي الإعاقة.



بدورها، ذكرت نائب المدير العام للقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالتكليف العنود الوزان ان الهيئة تعمل على ابراز دور ومواهب أبنائنا ذوي الإعاقة عبر إشراكهم في كل الانشطة والفعاليات سواء داخل الكويت أو خارجها.



من جانبها، قالت رئيس فريق أصدقاء المعاقين الشيخة سهيلة الصباح ان الكويت تفخر بكل انجازات أبنائنا وما شاهدنا من إبداع فخر لنا جميعا، مشيرة الى ان الفريق يعمل مع مختلف فئات الإعاقة ضمن خطة لإبراز المواهب وتقديم الدعم لهم، متوجهة بالتبريكات الى أبطال الكويت الذين حصدوا الجوائز في مهرجان المسرح الخليجي بذوي الإعاقة.