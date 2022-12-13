تكويت إدارات الصيدليات الخاصة .. حان وقت التنفيذ

تشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أسر المواطنين المحكومين في القضايا الخمس المحددة في مرسوم العفو الأميري الخاص يناشدون سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح التعجيل بإعلان الأسماء رسمياً

حسم شواغر القياديين الضرورية أمام مجلس الوزراء

مريم بندق

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن مجلس الوزراء حسم مشاريع القوانين ذات الأولوية والتي ستعطي صفة الاستعجال، ويأتي مشروع قانون زيادة رواتب المتقاعدين على رأس 8 مشاريع قوانين ستحيلها الحكومة إلى مجلس الأمة.

وردا على سؤال هل تشمل الزيادة أصحاب الحد الأدنى من الرواتب فقط أم ستشمل أكثر من فئة؟، أجابت المصادر: بالتأكيد ستشمل اصحاب الرواتب الأقل من 1000 دينار لكن الباب مازال مفتوحا، إذ من الوارد ان تشمل الزيادة فئات أخرى ويتضح ذلك بعد عمل الحسبة المالية والفنية لمعرفة التكلفة الإجمالية لكل قرار.

وأوضحت المصادر أن الـ 8 مشاريع قوانين تتضمن تنظيم التعيين في الوظائف الاشرافية، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وأخرى لتنظيم الأراضي، وإنشاء مجلس السياسات، والاحتراف الكلي، واعتماد البطاقة المدنية لسجلات الناخبين وتطوير العملية الانتخابية.

وقالت إن الحكومة جادة في إنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي للرواتب لإقرار العدالة بين أصحاب التخصصات الواحدة وزيادة الرواتب الأساسية المنخفضة، على أن يسري ذلك على التعيينات الجديدة في الجهات ذات الرواتب المنخفضة، والجهات التي توجد فيها مبالغة في الرواتب، كاشفة عن المضي قدما في إنجاز المشروع بشكل متكامل تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس الأمة.

ومن الأهمية ذكر أن المؤشرات تشير إلى جهود تبذل لإنجاز مشروع القانون خلال ديسمبر الجاري.

هذا، وشكل مجلس الوزراء لجنة من 6 وزراء لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتلقي مقترحات النواب وإدخال أي تحسين على البرنامج.

وقد علمت «الأنباء» أن رفع مساعدات ربات البيوت ماليا يشمل 18 ألف مواطنة فوق الـ 55 عاما.

وينتظر تشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار خطة الحكومة لتطوير وتلافي أي عقبات تواجه الصندوق. وذكرت المصادر أنه حان وقت تنفيذ قرار تكويت إدارات الصيدليات الخاصة.

هذا، واعتمد مجلس الوزراء مشروعي مرسومين بتعيين منصور العتيبي نائبا لوزير الخارجية، ومحمد بوعركي رئيسا للمركز الوطني للأمن السيبراني.



مجلس الوزراء يعقد جلسته صباح اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

يعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية صباح اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ، حيث تستعد الحكومة لحضور الجلسة البرلمانية المقررة غدا الثلاثاء في ضوء توافق واستعداد السلطتين لتمرير قانون حظر تعرض المصالح ، ومناقشة برنامج عمل الحكومة الذي تم إنجازه وفق مشروعات مبرمجة زمنيا وماليا في خطوة متقدمة تحسب للحكومة وتنبئ عن استعدادها لتحقيق إنجازات تحقق رفاهية المواطنين الكرام.

إنجاز "بديل الرواتب " خلال الشهر الجاري ..قيد التنفيذ

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" إن الحكومة جادة في إنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي للرواتب لإقرار العدالة بين أصحاب التخصصات الواحدة وزيادة الرواتب الأساسية المنخفضة على أن يسري ذلك على التعيينات الجديدة في الجهات ذات الرواتب المنخفضة ، والجهات التي توجد فيها مبالغة في الرواتب ، كاشفة عن المضي قدما في إنجاز المشروع بشكل متكامل تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس الأمة.

ومن الأهمية ذكر أن المؤشرات تشير إلى جهود تبذل لإنجاز مشروع القانون خلال ديسمبر الجاري.

أسر المواطنين المحكومين في القضايا الخمس المحددة في مرسوم العفو الأميري الخاص يناشدون سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح التعجيل بإعلان الأسماء رسمياً

يترقب مئات من أسر المواطنين الذين يقضون الأحكام في القضايا الخمس المحددة في مرسوم العفو الأميري الخاص التعجيل بإعلان مجلس الوزراء الأسماء رسميا اليوم ، وذلك في ضوء معلومات مؤكدة أن النائب العام المستشار سعد الصفران سلم لجنة العفو التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان وتضم وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس الأسماء المنتظر ان يشملها العفو من الموجودين في السجن المركزي أو خارج البلاد.

وقد ناشد أسر المواطنين المحكومين رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح دعم إجراءات الإفراج عن ابنائهم ومعالجة أي عقبات قد تؤدي إلى تأجيل قرار الإفراج عنهم ، داعين الله عز وجل أن يديم علي الكويت الحبيبة العز والرخاء والاستقرار، و متمنين لسموه مزيدا من النجاح في قيادة البلاد نحو مستقبل مشرق بإذن الله.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم في مطار الكويت الدولي

يلتئم مجلس الوزراء اليوم في مطار الكويت الدولي.

تكويت إدارات الصيدليات الخاصة .. حان وقت التنفيذ

أعلنت مصادر خاصة ل " الأنباء" أنه حان موعد تنفيذ القرار الوزاري بتكويت إدارات الصيدليات الخاصة.

وأوضحت المصادر أنه تم تعديل المادة 18 من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 1996 لتصبح " يقوم بإدارة المركز الصيدلي " الصيدلي الكويتي المرخص له في مزاولة المهنة والممنوح له ترخيص فتح المركز الصيدلي"

وأضافت قائلة: انتهت مهلة ال 3 أشهر للصيدليات لتعديل أوضاعهم والتي اعطيت لهم منذ أغسطس الماضي.

حسم شواغر القياديين الضرورية أمام مجلس الوزراء



قالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ، إن هناك مؤشرات على حسم مجلس الوزراء في جلسته اليوم بعض مشاريع مراسيم تعيين بعض القياديين المرفوعة اسماؤهم من مجلس الخدمة المدنية خصوصا في المناصب التي شغرت بعد استقالة أغلب الوكلاء المساعدين في بعض الجهات الحكومية والوزارات.

تشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة



أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" أنه ينتظر تشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جاء ذلك ردا على سؤال حول خطة الحكومة لتطوير وتلافي أي عقبات تواجه الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

زيادة مساعدات ربات البيوت مالياً تشمل 18 ألف مواطنة فوق الـ 55 عاما

علمت " الأنباء" أن زيادة مساعدات ربات البيوت ماليا تشمل 18 ألف مواطنة فوق الـ 55 عاما .

مجلس الوزراء يواصل عقد اجتماعه الأسبوعي

يواصل مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي.



وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء

مجلس الوزراء استعرض نتائج مشاركة ممثل الأمير في القمتين «العربية ـ الصينية» و«الخليجية ـ الصينية» والدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية

تكليف «المشروعات السياحية» إقامة مشروع ترفيهي بحديقة جنوب الصباحية

العتيبي نائباً لوزير الخارجية بالدرجة الممتازة وبوعركي رئيساً للمركز الوطني للأمن السيبراني

تهنئة البحرين بمناسبة الذكرى الـ 51 للعيد الوطني وتأكيد عمق العلاقات بين البلدين



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في المطار الأميري برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:



أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بمغادرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ظهر أمس إلى العاصمة الإيطالية روما لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحيطه بكريم عنايته ورعايته في حله وترحاله. ثم استعرض مجلس الوزراء نتائج مشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، خلال حضور سموه القمتين «العربية ـ الصينية» و«الخليجية ـ الصينية» والدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الجمعة الماضي، والتي تم خلالها مناقشة أبرز القضايا بين قادة ورؤساء وفود الدول الخليجية والعربية ورئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والتي من شأنها تدعيم العمل الخليجي والعربي المشترك، حيث تم التأكيد على الثوابت التي تقوم عليها سياستهم في التعاون والتضامن فيما بينهم في ضوء الأوضاع الراهنة في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية، كما تم الاتفاق على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والتأكيد على دفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.



وقد أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها القمتان «العربية ـ الصينية» و«الخليجية ـ الصينية» والدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية، والتي عكست حرص قادة الدول الخليجية والعربية والصين على تحقيق التضامن والتكامل المشترك ودفع الشراكة الاستراتيجية نحو تحقيق تطلعات الشعوب والمصالح المشتركة.



من جانب آخر، أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا مجلس الوزراء علما بتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج الأحد، للاتفاق على آلية مباشرة وتنفيذ تطوير الحقل بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي الكويت والمملكة العربية السعودية بتاريخ 24 ديسمبر 2019.



من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين السفير منصور عياد العتيبي نائبا لوزير الخارجية بالدرجة الممتازة، كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين عميد ركن متقاعد محمد عبدالعزيز سعود بوعركي رئيسا للمركز الوطني للأمن السيبراني بدرجة وكيل وزارة.



وقرر مجلس الوزراء رفع مشروعي المرسومين إلى سمو نائب الأمير وولي العهد.



من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تكليف شركة المشروعات السياحية بإقامة مشروع ترفيهي لتطوير حديقة جنوب الصباحية.



كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع في هذا الصدد على الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء مجلس الأمة.



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد هنأ مجلس الوزراء مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة الذكرى الـ 51 للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة الذي سيصادف يوم الجمعة المقبل وبهذه المناسبة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة للملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وإلى الشعب البحريني الشقيق، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بالنهضة المباركة وما تحقق من إنجازات متميزة على أرض المملكة الشقيقة.



كما أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب الكويت بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في جمهورية السودان الشقيقة، مشيدا بهذا الاتفاق الذي يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الوفاق الوطني وإنهاء الأزمة السياسية في السودان، مؤكدا على موقف الكويت الداعم للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار بين أطراف المرحلة الانتقالية ولكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.