أسامة دياب



وصفت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس معرض صور الملك تشازلز الثالث بالرائع والمميز لما يحتويه على صور نادرة ولم يشاهدها أحد من قبل خلال زيارته الأولى للكويت في العام 1989. وقالت السفيرة لويس في تصريح للصحافيين على هامش افتتاحها معرض الصور الذي أقامه الباحث في الشؤون البريطانية د.عيسى دشتي في مكتبة الكويت الوطنية صباح أمس للملك تشالز الثالث بمناسبة ذكرى ميلاده الـ 74 أن الصور تثبت مدى استمتاع جلالته خلال زيارته للكويت والتي ظهرت من طريقة ابتسامته وحديثه مع الكويتيين مما يظهر انه كان يقضي وقتا ممتعا.



وتابعت انه من الرائع رؤية تلك الصور التي تدل على مدى عمق العلاقات الثنائية بين بريطانيا والكويت ومدى العلاقة القوية بين العائلتين الحاكمتين في الكويت وبريطانيا.



من جانبها، أكدت الشيخة هالة البدر المحمد الصباح أن المعرض شمل صورا نادرة غطت زيارة الملك تشالز الثالث للكويت ورحلته، وتابعنا اللقطات الجميلة للزيارة التي أظهرت جوانب مشرقة للعلاقة، كما أن العلاقة تاريخية، مشيرة إلى أن وجود مجموعة من الصور الفوتوغرافية هو انعكاس للتاريخ والذكريات السعيدة بين البلدين وتدل على عمق صداقتنا.



وأشادت البدر بما يقوم به د.عيسى دشتي من جهود لإبراز عمق العلاقات البريطانية - الكويتية المتجذرة عبر التاريخ، مما يعزز الروابط بيننا.



ووصــفـــت العلاقات الكويتيـــة - البــريطانيــة بأنها «استثنائية ومميزة وقديمة» وترسخت لتصبح مثالا يحتذى في العلاقات الدولية، لافتة إلى أن الشعب الكويتي لن ينسى الوقفات الدائمة والمشرفة للمملكة المتحدة الصديقة عبر التاريخ ووقوفها الدائم إلى جانب الحق الكويتي.





هدية من البدر بمناسبة عيد ميلاد الملك تشالز



بمناسبة افتتاح المعرض قدمت الشيخة هالة البدر الصباح هدية إلى صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث بمناسبة يوم ميلاده الـ 74، وسلمت تلك الهدية إلى السفيرة البريطانية بليندا لويس بعد افتتاح المعرض الذي أقيم بمناسبة يوم ميلاد الملك.