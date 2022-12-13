رعت شركة ديمة كابيتال للاستثمار، وهي إحدى الشركات الرائدة في الاستثمارات العقارية الدولية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتابعة لمجموعة الامتياز للاستثمار فعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة التي أقيمت في مجمع الأفنيوز من يوم الخميس إلى السبت بتاريخ 1 - 3 ديسمبر الجاري، حيث بدأت الفعاليات المتنوعة من الساعة 10 صباحا واستمرت حتى الساعة 10 مساء بتنظيم من «شركة بوابة التدريب العالمية» التي تهدف إلى تحسين حياة الشباب ذوي الإعاقة وإسناد أولياء أمورهم، كما يأتي الدعم الذي تقدمه شركة ديمة كابيتال لهذه المبادرة متسقا مع سياسة الشركة للمسؤولية الاجتماعية، والتي تسلط الضوء بصورة كبيرة على القضايا التي تعود بالفائدة على كل أفراد المجتمع في الكويت.



كانت هذه الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على مواضيع مهمة مرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، منها تحسين التعليم ومخرجاته، التركيز على الصحة والوعي المجتمعي، التعريف على الأدوات والتكنولوجيا المساعدة.



وتعليقا على هذه الرعاية، قال نائب الرئيس التنفيذي - إدارة الاستثمارات البديلة في شركة ديمة كابيتال للاستثمار وليد محمد: «نحن في ديمة كابيتال نؤمن بأهمية القيام بدورنا تجاه المجتمع عن طريق المشاركة بفعاليات إنسانية هادفة، وإننا سعداء بتعاوننا في هذه المبادرة مع «شركة بوابة التدريب العالمية» الداعمة لأبنائنا ذوي الإعاقة. ونطمح الى المشاركة في مبادرات مستقبلية تمكن جميع شرائح المجتمع».