اختتمت شركة صناعات الغانم «مجموعة قتيبة الغانم»، إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة، رعايتها للمؤتمر السنوي الثامن والثلاثين لاتحاد طلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية، الذي عقد في مدينة لوس أنجلوس من 24 إلى 27 نوفمبر برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبحضور سفيرنا لدى الولايات المتحدة جاسم البديوي، تحت شعار «شباب يسمو به الوطن».



ضم برنامج المؤتمر نخبة من المتحدثين من ضمنهم عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والرياضية، كما شمل عددا من ورش العمل والمحاضرات حول مواضيع متنوعة مثل الرياضة وريادة الأعمال وتمكين المرأة، بالإضافة إلى فقرات مختلفة عن الصحة والتغذية، ومسابقــات ترفيهية للطلبة المغتربين في الولايات الأميركية المتحدة.



وحول مشاركة صناعات الغانم برعاية هذا المؤتمر، صرح الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في صناعات الغانم، أنس يوسف العتيقي: «نحن فخورون باستمرار دعمنا للمؤتمر السنوي لاتحاد طلبة الكويت ـ فرع الولايات المتحدة الأميركية، الذي يتسق مع مساعي شركة صناعات الغانم المستمرة لدعم الشباب واستقطاب الكفاءات الوطنية المميزة، حيث استطعنا من خلال هذه الرعاية أن نتفاعل بشكل مباشر مع مئات الطلبة الدارسين في الولايات الأميركية المتحدة لتعريفهم بالفرص التدريبية والوظيفية المتاحة لمختلف التخصصات في الشركات والقطاعات التابعة لصناعات الغانم».