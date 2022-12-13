أطلقت شركة لولو هايبرماركت، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة والوجهة المفضلة للمتسوقين المميزين في المنطقة مهرجان «لولو الكفوف والذيول» الذي يستمر من 7 حتى 13 ديسمبر عبر جميع أفرع ومنافذ الشركة بالكويت.



تم افتتاح الفعالية الذي تستمر قرابة الأسبوع في 10 ديسمبر في موقف السيارات أمام فرع الشركة بالقرين، بحضور الإدارة العليا لشركة لولو هايبر ماركت، إلى جانب حشد كبير من العملاء والمهنئين للعلامة التجارية.



وتميزت فعالية «مهرجان الكفوف والذيول» بتقديم العديد من العروض الجذابة والمبهرة التي خلقت للمشاهدين أجواء غير عادية خاصة مع عرض «الببغاوات الطائرة» النابض بالحياة الذي عرض أنواعا غريبة من الببغاوات أثناء تحليقها وعودتها، وتلاه «عرض علمي» غني بالمعلومات ومثير لاستكشاف مفاهيم العلوم بطريقة مرحة.



وتميز هذا الكرنفال كذلك بعرض أنواع مختلفة من الحيوانات والطيور التي تضمنت الماعز والبوم ومجموعة متنوعة من الزواحف. كما تضمن العرض الترويجي عرضا للحيوانات الأليفة مع أفضل الحيوانات الأليفة التي فازت بجوائز مذهلة، حيث حصل الفائز بالجائزة الأولى على قسيمة هدايا بقيمة 100 دينار كويتي، بينما حصل الفائزان الثاني والثالث على قسائم هدايا بقيمة 75 دينارا كويتيا، و50 دينارا كويتيا على التوالي.



يؤكد مهرجان «الكفوف والذيول» على التزام شركة لولو هايبر المستمر بتزويد عملائها بتجربة تسوق لا مثيل لها.