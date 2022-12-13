بالتعاون مع محافظات العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية، أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن انطلاق احتفالات «أضواء البحرين» في جميع محافظات المملكة، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة موسم أعياد البحرين التي تشمل مجموعة واسعة من المناسبات في مختلف مناطق المملكة طوال شهر ديسمبر 2022.



وتمتد فترة مهرجان «أضواء البحرين» خلال الفترة 8 - 31 الجاري لتغطي عدة مواقع في مختلف أنحاء المملكة، تشمل شارع خليفة الكبير وشارع المطار وشارع الغوص وتقاطع الحد شارع ريا في محافظة المحرق، شارع 16 ديسمبر ودوار الساعة ومدينة عيسى وشارع الزلاق وشارع ولي العهد وشارع الرفاع في المحافظة الجنوبية، ومجمع 338 العدلية وشارع الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الملك فيصل في محافظة العاصمة، وجسر الملك فهد وشارع سار رقم 13 ودوار ولي العهد والمدخل الجنوبي لمدينة حمد في المحافظة الشمالية.



وستتزين مختلف مناطق وشوارع المملكة بأضواء علم البحرين الأبيض والأحمر وغيرها من ألوان ضمن هوية أعياد البحرين احتفالا بالأعياد الوطنية المجيدة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظات الـ 4 العاصمة والجنوبية والشمالية والمحرق وغيرها من أجهزة حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص.