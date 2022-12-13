رعت أودي الكويت ممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، أحدث نسخة من فعالية GulfRun في مدينة الكويت لرياضة المحركات، حيث تضمنت أنشطة أودي عرض سيارة أودي S3 Sedan الجديدة كليا.



وتعتبر GulfRun من الفعاليات الرائدة في الكويت وتجمع عددا كبيرا من محبي وعشاق السيارات لمشاهدة العديد من الأنشطة التي تتضمن عرضا للسيارات، وسباقا على الحلبة خلال عطلة نهاية الأسبوع.



واستعرضت أودي الكويت سيارة S3 الجديدة كليا خلال الفعالية أمام الجمهور، حيث أتيحت لهم فرصة التحدث مع مسؤولي المبيعات الذين قدموا شرحا وافيا عن هذه السيارة الرياضية المميزة.



وتعتبر أودي S3 النسخة الرياضية من أودي A3 وتوفر أعلى مستويات الأداء الرياضي والقوة ومتعة القيادة بالإضافة إلى العديد من مواصفات الراحة والتكنولوجيا التي تجعلها مثالية للقيادة اليومية، وتتميز السيارة بمحرك 2.0 TFSI بقوة 290 حصانا، وعزم 400 نيوتن متر وناقل حركة S-tronic سباعي السرعات، والسيارة قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ س في 4.9 ثوان، أما سرعتها القصوى فهي 250 كم/ س.



يشار إلى أن طرازات أودي وأودي سبورت معروضة ومتوافرة لتجربة القيادة 6 أيام في الأسبوع، لدى معرض أودي الكويت الكائن في منطقة الشويخ الصناعية - طريق الجهراء (شارع البيبسي).