أعلنت شركة مجموعة «اي ال سي» العالمية للتجارة العامة والمقاولات وشركة إعمار المستقبل للمقاولات، رعايتها البلاتينية، كما أعلنت كل من شركة «أبيان لتشييد البناء»، وشركة «دخيل الجسار للصناعات الكهربائية» و«كويت آرك» عن رعايتها الذهبية، في معرض الصناعات والبناء الحادي عشر، الذي تنظمه شركة «إكسبو- تاج» للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 12 إلى 15 الجاري، بفندق الجميرا - الكويت، الذي يحظى بمشاركة واسعة من الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.



«اي ال سي» العالمية



وقال المدير العام للشركة، م.محمد عرفان، إن الشركة تتطلع من خلال هذه الرعاية البلاتينية والمشاركة في المعرض، إلى بناء الثقة بين أكبر عدد من عملائها واكتساب السمعة الحسنة من خلال الجودة العمل والتعامل الراقي مع العملاء.



وأضاف عرفان أن الشركة ستقدم خلال فترة المعرض، عددا من المنتجات وخدمات البناء والتشطيب على المفتاح، والبناء الهيكل أسود والإضافات بدقة عالية، ومعاير هندسية طبقا لقوانين الكويت، لافتا إلى أن عملاء الشركة سيتمتعون بخصم يصل إلى 2000 دينار، بجانب الخدمات المميزة من عمل جميع المخططات والرخص مجانا بالإضافة الى تصميم واجهة (3D).



«أبيان لتشييد البناء»



من جهته، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «أبيان لتشييد البناء» د.أحمد النسيم، إن الشركة تأسست لعدة أغراض أهمها إدخال التقنيات المتقدمة وتعزيزها ولتزويد المجتمع في الكويت بأحدث التقنيات وسد هذه الفجوات بالأساليب العلمية والتكنولوجية قدر الإمكان.



وأضاف النسيم أن الشركة أعدت لجمهور المعرض لمحة عن عملية 3DCP بمزاياها المتعددة والحلول المبتكرة في مجال البناء المتطور، مشيرا إلى أن الشركة قامت بالتعاون مع شركة COBOD (كوبود) العالمية في طابعات الإنشاءات ثلاثية الأبعاد، لتقدم أحدث ما توصلت إليه التطورات التكنولوجية، وهي طباعة الخرسانة ثلاثية الأبعاد (3DCP – 3D Construction Printing) لجميع الهياكل بمختلف الأحجام بما في ذلك الوحدات السكنية كبيرة الحجم.



«دخيل الجسار»



بدوره، قال مدير المبيعات في شركة «دخيل الجسار للصناعات الكهربائية»، عدنان فطوم، إن الشركة تسعى من خلال رعايتها الذهبية للمعرض، وبشكل مستمر، إلى التواصل مباشرة مع عملائها، وتحرص على أن تكون أول المتواجدين والمشاركين في المعارض والفعاليات الوطنية التي تهدف بشكل أساسي إلى تطوير وتنمية وخدمة المجتمع والمواطن.



«كويت آرك»



من جهته، قال مدير مبيعات في شركة «كويت آرك»، أحمد نبعة، إن الشركة تتطلع من خلال رعايتها الذهبية ومشاركتها في المعرض، إلى تقديم ما هو جديد وحديث في عالم المطابخ والدربزينات ومغاسل الضيوف من الكوريان وتقديم ما يرضي العملاء من موديلات حديثة وتقنيات عالية ومقنعة.



وأضاف نبعة، أن الشركة ستقدم عرضها الجديد لمغاسل وكاونترات الكوريان، كما ستقدم مجموعة من منتجاتها مطابخ ستانلس ستيل، ودربزينات ستانلس ستيل، ومغاسل كوريان، لافتا إلى أنها تعتمد على قص الليزر في مطابخها مما يميزها بنظافة المنتج النهائي للمطبخ.