تأكيداً لدورها المجتمعي المستمر، وتعزيزا لدورها في خدمة قطاع المطاعم، أطلقت منصة «طلبات» النسخة الأولى من برنامج «أكاديمية طلبات» الأول من نوعه على مستوى الكويت والمنطقة، وذلك بمشاركة نخبة من خبراء وقادة صناعة المطاعم والغذاء.



وتعتبر أكاديمية طلبات أول أكاديمية من نوعها في الكويت متخصصة في قطاع المطاعم حيث تعتبر منصة لتبادل المعرفة بين خبراء الصناعة، وأصحاب المطاعم الجدد والمتمرسين لاستكشاف فرص الإرشاد والتواصل والتعلم، إذ تم تصميم برنامج الأكاديمية لإلهام ومساعدة أصحاب المطاعم الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من تجارب وخبرات خبراء في مجال عملهم ويواجهون نفس التحديات ويترقبون الفرص نفسها.

وقد حضر البرنامج ملاك وممثلون عن 25 مطعما محليا للاستفادة من التجارب المختلفة والتي انعكست بشكل إيجابي عليهم من خلال التعرف على أهم الموضوعات في قطاع المطاعم والأغذية لاستكشاف الفرص والإمكانات التي يمكن الاستفادة منها، لتطوير قدراتهم والفريق العامل معهم ورفع مبيعاتهم واستكشاف فرص التوسع في السوق.

وقد تناول البرنامج عددا من الموضوعات المهمة منها: توجهات السوق، وأماكن الاستثمار، والقطاعات التي يمكن الاستثمار بها وكذلك الفرص والمناطق الاستثمارية.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة الاتصالات والعلاقات الحكومية في «طلبات الكويت» عبدالله المنصور أن البرنامج التدريبي تناول عددا من الموضوعات المهمة منها: توجهات السوق وأماكن الاستثمار، والقطاعات التي يمكن الاستثمار بها وكذلك الفرص والمناطق الاستثمارية.