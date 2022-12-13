دخلت أزمة المحروقات في سورية مرحلة خطيرة بعد ان بدأت تهدد رغيف الخبز عقب إغلاق الكثير من صانعي وبائعي الألبان والأجبان محالهم وتدهور أوضاعهم المادية بسبب انقطاعات الكهرباء الناتجة عن النقص الحاد في الوقود.

فقد أكد الرئيس السابق لجمعية صناعة الحلويات بدمشق بسام قلعجي توقف نصف الأفران الخاصة عن العمل في العاصمة السورية دمشق بسبب انقطاع مادة المازوت، وذلك بعد ساعات من نفي مدير «حماية المستهلك» في دمشق تمام العقدة توقف أي مخبز خاص، مؤكدا أنه من المفترض إعلام المديرية عن أي حالة توقف لأي مخبز من المخابز الخاصة، بحسب ما نقل عنه موقع جريدة «الوطن».



وقال قلعجي في تصريحات أدلى بها أمس الأول لإذاعة «شام إف إم» الموالية إن 50% من أفران دمشق الخاصة متوقفة عن العمل، وتعمل 30% منها بشكل متقطع بسب عدم توفر المازوت، بينما تواصل الـ 20% المتبقية عملها كونها تشتري المحروقات بأسعار مرتفعة، لأن زبائنها لا يمهم السعر ويشترون بجميع الحالات، كونهم من أبناء الطبقات الميسورة.



وقال قلعجي، في تصريح آخر لـ «الوطن» إن الأفران والمخابز الخاصة لا يمكن أن تستمر بالظروف الحالية فأغلب أصحابها سرحوا عمالهم وتوقفوا عن العمل، كاشفا عن وجود إغلاقات يومية للأفران والمخابز الخاصة.