هل هناك مجالس إدارات ومجالس امناء لم تُنه مراسيمها حتى تاريخه مع تزويدي بقائمة بهم وأسباب عدم تطبيق القرار؟

يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المرئيات المقدمة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الوزراء حول المجالس الجديدة

وجهت النائبة د.جنان بوشهري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.براك الشيتان جاء كالتالي: رفعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مذكرة متضمنة توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بمراجعة وتقييم اداء جميع القياديين واعضاء مجلس الادارات ومجالس الامناء بالدولة وإنهاء جميع المراسيم والقرارات الصادرة بتشكيل مجالس الادارات ومجالس الامناء الحالية كافة.



لذا، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء المتضمنة إنهاء جميع مجالس الادارات والامناء لجميع الجهات والهيئات والمؤسسات التابعة لكل وزير.



2 ـ قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29/8/2022 في شأن المذكرة اعلاه.



3 ـ هل هناك مجالس ادارات ومجالس امناء لم تُنه مراسيمها حتى تاريخه؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بقائمة بهم وأسباب عدم تطبيق القرار عليهم.



4 ـ مجالس الادارات ومجالس الامناء التي أُنهيت مراسيمها وفق قرار مجلس الوزراء الصادر بناء على مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء.



5 ـ نص القرار على ان يتولى كل الوزراء، عند قيامهم بتقديم طلب انهاء كل مجالس الادارات ومجالس الامناء الحالية، وان يقوموا بالتوقيت نفسه بتقديم مرئياتهم حول تحديد الاسماء المرشحة لشغل هذه المجالس خلفا للمجالس السابقة، وعليه يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المرئيات المقدمة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من الوزراء.



كما وجهت د.بوشهري سؤالا الى وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز جاء كالتالي: عرضت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز خلال مرافعتها في جلسة مناقشة الاستجواب المقدم لها من النائب حمدان العازمي عددا من المستندات.



لذا، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من الكتاب الوارد الى مكتب الوزير رقم 677 بتاريخ 25/10/2022 والذي يحمل إشارة رقم 5114-138 والمتضمن تأشيرة الوزير الى الوكيل المساعد للجهاز الاستشاري للوزير للافادة.



2 ـ صورة ضوئية من افادة م.مشاري نهار المكراد بمرفقاتها.



3 ـ صورة ضوئية من قرار لجنة الشراء بالموافقة على السير بإجراءات امر التمديد 1 للعقد رقم «هـ م خ/214» بالاضافة الى محضر اجتماع اللجنة رقم 32 المنعقد في 31/3/2022.



4 ـ صورة ضوئية من المخاطبات الموجهة الى لجنة الشراء المتضمنة موافقة الجهات الخارجية المعنية وقطاع الرقابة والتدقيق على امر التمديد الزمني للعقد رقم «هـ م خ/214».



5 - صورة ضوئية من كتابي وزارة الأشغال العامة رقمي 183 - 251 في تاريخ 22/3/2022 - 19/4/2022 بشأن طلب الموافقة على أمر التمديد للعقد المشار إليه أعلاه.



6 - صورة ضوئية من كتاب وزارة الأشغال العامة بتاريخ 25/4/2022 الموجه إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بطلب التمديد الزمني للعقد أعلاه.



7 - صورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق المشكلة بالقرار رقم 20/2022، بالإضافة إلى تقرير اللجنة، والإجراءات التي اتخذت تجاه النتائج والتوصيات الواردة في التقرير.



8 - صورة ضوئية من جميع مخاطبات المهندس المقيم لمشروع مبنى الركاب الجديد في شأن استبدال مادة الأرضيات مع شركة «ليماك» ووزارة الأشغال العامة، بما فيها الكتاب الصادر في تاريخ 27 نوفمبر 2022 موضوع الاستقطاعات غير المبررة.



9 - صورة ضوئية من كتاب الموافقة الصادر من الوكيل المساعد للمشاريع الكبرى م.عبدالمحسن العنزي باستخدام نظام الأرضية تيرازو.



10 - صورة ضوئية من جدول المقارنة للمادة البديلة والأصيلة للأرضيات.



كما سألت بوشهري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالمحسن المطيري بالتالي يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - بالإشارة إلى الكتاب رقم 16250 المؤرخ في 25/7/2022 الوارد من نائب المدير العام لقطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق بالندب إلى لجنة الشراء بشأن ترسية أعمال صيانة بنادي الجهراء الرياضي على شركة الربيع الدائم للمقاولات الزراعية، يرجى بيان ما إذا كان قد وقع العقد من عدمه مع تزويدي بصورة ضوئية من الكتاب المشار إليه أعلاه وصورة ضوئية من العقد.



2 - بالإشارة الى الكتاب رقم 16251 المؤرخ في 25/7/2022 الوارد من نائب المدير العام لقطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق بالندب إلى لجنة الشراء بشأن ترسية أعمال صيانة بنادي برقان الرياضي على شركة الربيع الدائم للمقاولات الزراعية، يرجى بيان ما إذا كان قد وقع العقد من عدمه مع تزويدي بصورة ضوئية من الكتاب المشار إليه أعلاه وصورة ضوئية من العقد.



3 - بالإشارة إلى الكتاب رقم 16252 المؤرخ في 25/7/2022 الوارد من نائب المدير العام لقطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق بالندب إلى لجنة الشراء بشأن ترسية أعمال صيانة بنادي التضامن الرياضي على شركة الربيع الدائم للمقاولات الزراعية، يرجى بيان ما إذا كان قد وقع العقد من عدمه مع تزويدي بصورة ضوئية من الكتاب المشار إليه أعلاه وصورة ضوئية من العقد.



4 - بالإشارة إلى الكتاب رقم 16336 المؤرخ في 26/7/2022 الوارد من نائب المدير العام لقطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق بالندب الى لجنة الشراء بشأن ترسية أعمال صيانة بنادي خيطان الرياضي على شركة الربيع الدائم للمقاولات الزراعية، يرجى بيان ما إذا كان قد وقع العقد من عدمه مع تزويدي بصورة ضوئية من الكتاب المشار إليه أعلاه وصورة ضوئية من العقد.



5 - صورة ضوئية من الكتاب رقم 19854 بتاريخ 1/9/2022 ومرفقاته الوارد من نائب المدير العام لقطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق بالندب الى لجنة الشراء المتضمن تعديل خطأ بمحضر لجنة الشراء رقم 8 المنعقد بتاريخ 17/8/2022.



6 - صورة ضوئية من محضر لجنة الشراء رقم 8 في تاريخ 17/8/2022 للسنة المالية 2022/2023.



7 - صورة ضوئية من محضر لجنة الشراء رقم 9 في تاريخ 14/9/2022 للسنة المالية 2022/2023.



8 - صورة ضوئية من خطاب الهيئة العامة للرياضة إلى شركة دار ماك للاستشارات الهندسية باعتماد شركة الربيع الدائم للمقاولات الزراعية بصفته وكيلا لشركة ليمونتا الإيطالية المؤرخ في 14 أغسطس 2022.