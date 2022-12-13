

هادي العنزي



واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت الحفاظ على سجله خاليا من الهزيمة في الدوري العام لكرة السلة، بعد تجاوزه نظيره القرين 97-77 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ليرفع الأبيض رصيده إلى 12 نقطة من 6 انتصارات، فيما وصل الخاسر إلى النقطة الـ 8 من 6 مباريات.



وفي مواجهة ثانية، تغلب كاظمة على اليرموك 111-78، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 12 نقطة متساويا مع الكويت بطل النسخة الماضية، فيما وصل «أبناء مشرف» إلى النقطة الـ 8.



جاءت المواجهة الأولى بأفضلية مطلقة للكويت بطل العرب والخليج، تفوق في الربع الأول 26-12، بفضل إجادة لاعبيه هجوما ودفاعا، بقيادة مدربه الخبير بيتر شومرز، وفي الربع الثاني واصل «الأبيض» سيطرته على مجريات اللقاء، لينهي النصف الأول من المواجهة 54-38.



وشهد الربع الثالث مشاركة عدد من اللاعبين الشباب في فريق الكويت، والذين حرصوا على تقديم أنفسهم بأفضل صورة ممكنة، لينتهي الربع الثالث بفارق 19 نقطة (74-55)، ولم يكن الربع الأخير من المواجهة بأفضل من سابقه للقرين، حيث لم يستطع لاعبوه تقليص الفارق، ليواصل الكويت انتصاراته من دون هزيمة.



وفي المباراة الثانية خرج اليرموك متقدما بفارق نقطة واحدة (22-21)، وقدم الفريقان في الربع الثاني أداء رفيعا، خاصة كاظمة وصيف الدوري الموسم الماضي، ليخرج متقدما في نهايته وبفارق 11 نقطة (55-44)، ولم يمنح «البرتقالي» خصمه فرصة للعودة في الربع الثالث، والرابع تواليا، ليحسمهما لمصلحته ويخرج فائزا بجدارة واستحقاق.