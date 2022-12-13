حصدت الفردية «نجود» المركز الأول في منافسات فردي «جل الأصايل»، والتي تعود ملكيتها للكويتي راشد فهد الهاجري في مهرجان الملك عبدالعزيز للابل في نسخته السابعة بالمملكة العربية السعودية، وجاء في المركز الثاني «العماني» لمالكه بدر ناصر المعولي، فيما حققت الفردية «نزاعة آل طوار» للقطري عبدالله أحمد بن طوار الكواري المركز الثالث، وجاءت في المركز الرابع الفردية «وزان» للإماراتي خالد عبيد المنصوري، وحصلت الفردية «المعطى» على المركز الخامس للمواطن وافي سعد الهاجري.

وشهدت المسابقة احتدام منافسات الشوط الذي تقاسم نتائجه متسابقون من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.