

يعقوب العوضي



تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري الممتاز لكرة اليد، فيلعب القادسية متصدر الترتيب بـ 16 نقطة مع القرين بنقطتين في الـ 5:00، وفي الثانية يلتقي الكويت برصيد 14 نقطة مع برقان بـ 7 نقاط في الـ 7:00 وتتوقف بطولة الدوري بعد ذلك مؤقتا لمشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية.

ويتطلع القادسية الى الابتعاد بصدارة الترتيب العام بعد فوزه الصعب على الكويت في الجولة الماضية 28-27، وتبدو مهمة القرين بقيادة عمرو الجيوشي صعبة، إلا أن الفريق يخوض المواجهة بمعنويات عالية بعد الفوز في الجولة الماضية على اليرموك.

وفي المواجهة الثانية، يسعى حامل اللقب الكويت لمداواة جراحه بعد الهزيمة أمام القادسية لمواصلة المنافسة على لقب الدوري، وفي المقابل يعرف مدرب برقان سعيد حجازي الأبيض جيدا والذي قاده سابقا لعدة مواسم، ويتطلع اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية.



وكان الصليبخات قد فاز أمس على كاظمة بنتيجة ٣٢ - ٢٩ ورفع رصيده الى ٨ نقاط بينما بقي كاظمة علي ٥ نقاط.