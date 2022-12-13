حصل فيلم «ذي بانشيز أوف إينيشيرين» أمس الاثنين على حصة الأسد من الترشيحات لجوائز «غولدن غلوب»، إذ يسعى إلى الفوز بـ 8 منها، فيما يأمل المنظمون أن يستعيد هذا الحدث اعتباره بعد فضائح دمرت مكانته.



ورشح صاحب الدور الرئيسي في هذا الشريط كولين فاريل لجائزة أفضل ممثل، في حين ضمت لائحة المرشحين أيضا مخرجه مارتن ماكدوناه. وينافس الشريط الإيرلنــدي ضمــن فئة أفضل فيلم كوميدي خلال احتفال توزيع الجوائــز الذي يقــام في 10 ينــاير المقبــل.



وحل في المرتبة الثانية من فيلم «إيفريثينغ إيفريوير آل أت وانس» الكوميدي السريالي إذ حصل على 6 ترشيحات، في حين نال كل من «بابيلون» الذي يتناول العصر الذهبي لهوليوود و«ذي فايبلمنز» المستوحي من طفولة مخرجه الأميركي ستيفن سبيلبرغ 5 ترشيحات.