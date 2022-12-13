كشف فريق من العلماء البريطانيين، من «معهد يوكلا للطب النفسي»، في بريطانيا، عن أن الانخراط المستمر في أنماط التفكير السلبي قد يزيد من خطر الإصابة بالزهايمر.

ووجد الباحثون أن التفكير السلبي المتكرر مرتبط بالتدهور المعرفي اللاحق، بالإضافة إلى ترسب بروتينات الدماغ الضارة المرتبطة بمرض الزهايمر.



وقال العلماء إن التفكير السلبي المتكرر يجب أن يخضع الآن لمزيد من التحقيق كعامل خطر محتمل للإصابة بالخرف، ويجب دراسة الأدوات النفسية، مثل اليقظة أو التأمل، لمعرفة ما إذا كانت هذه يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف.

إلى جانب دراسات أخرى تربط الاكتئاب والقلق بمخاطر الخرف، يتوقع الفريق أن أنماط التفكير السلبي المزمن على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف، ويأملون في إمكانية استخدام النتائج التي توصلوا إليها لتطوير استراتيجيات لتقليل خطر إصابة الأشخاص بالخرف من خلال مساعدتهم على تقليل أنماط تفكيرهم السلبية.