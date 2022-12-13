عبدالعزيز الفضلي



عقد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني اجتماعا مع أعضاء جمعية المعلمين بحضور وكيل الوزارة بالتكليف فيصل المقصيد والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان وعدد من موجهي عموم المجالات الدراسية ومدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بالإنابة، حيث تمت مناقشة نشرة الوظائف الاشرافية للهيئة التعليمية وطرح وجهات النظر من قبل أعضاء الجمعية وقطاع التعليم العام حيث تم الاتفاق على مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن إمكانية إدراج العام الدراسي الحالي ضمن سنوات الخبرة المطلوبة، كما تمت مناقشة خفض سنوات الخبرة لبعض التخصصات ومدى تأثيرها على الميدان التربوي.



وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير العدواني أن وزارة التربية لا تألو جهدا في تقدير الجهود المخلصة لمنتسبي وزارة التربية من أعضاء الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية وتحرص كل الحرص على تعزيز مكتسباتهم والمحافظة على حقوقهم، مثمنا في الوقت ذاته دور جمعية المعلمين في مد جسور التعاون مع وزارة التربية.