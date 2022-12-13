

اعتمدت شركة الأسرة للاستشارات النفسية والاجتماعية والتدريب، المناصب الجديدة لأعضاء مجلس الإدارة، حيث تضمن التشكيل تعيين الشيخة حصة سالم الصباح - رئيسا لمجلس الإدارة وشريكا في الشركة، ود.عبدالعزيز النجار - نائبا للرئيس، وعثمان المحطب - رئيسا تنفيذيا.



وتمنى مجلس الإدارة الجديد للعاملين في الشركة مزيدا من النشاط والانتشار، وتنوع البرامج والخدمات الاستشارية والتدريبية للشركة، خاصة بعد انضمام الشيخة حصة رئيسا لمجلس الإدارة، وقيادتها لمشروع «أتمنى» التنموي، أحد مشاريع الشركة الأساسية.



وتأسست شركة الأسرة للاستشارات النفسية والاجتماعية والتدريب عام 2007، بهدف التوعية المجتمعية حول المشاكل الأسرية وتنمية أفرادها، حيث اتبعت في سبيل تحقيق هذا الهدف تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية، وإقامة الدورات التدريبية والمؤتمرات، والإصدارات العلمية.