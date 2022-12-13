ناقش وفد أميركي رفيع المستوى مع مسؤولين صينيين كبار في بكين سبل تحسين العلاقات الثنائية وقضية تايوان، وذلك في إطار الاستعدادات لزيارة مقررة لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الى الصين مطلع 2023، والتي ستكون الأولى من نوعها منذ أربع سنوات.



وعقدت المحادثات التي شارك فيها مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون شرق آسيا دانيال كريتنبرينك ومديرة مجلس الأمن القومي للصين وتايوان لورا روزنبرغر ونائب وزير الخارجية الصينية شي فينغ، يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، في مقاطعة خبي الشمالية قرب بكين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان.



وتأتي زيارة الوفد الاميركي لبكين، بعدما تعهد الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي جو بايدن إصلاح العلاقات خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة بالي بإندونيسيا الشهر الماضي.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إن الجانبين «عقدا محادثات معمقة بشأن تطبيق التوافق الذي تم التوصل إليه في قمة بالي بين الرئيسين الاميركي والصيني».



وذكر وانغ أن الاجتماع تطرق الى دفع عجلة المشاورات حول المبادئ التوجيهية للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة والتعامل الصحيح مع القضايا الحساسة الرئيسية في العلاقات الثنائية مثل: قضية تايوان، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات معينة.



وأوضح ان الجانبين ناقشا تعزيز التبادلات على كافة المستويات واتفقا على أن محادثاتهما كانت صريحة ومعمقة وبناءة، وأنهما سيواصلان الاتصالات. كما تبادلا وجهات النظر بشكل مستفيض بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.