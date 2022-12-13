بيروت - ناجي شربل



أنهى الأنصار، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان بـ 14 لقبا، مرحلة الذهاب من الدوري العام اللبناني الـ 63 لكرة القدم، متصدرا بفارق 3 نقاط عن الوصيف شباب الساحل، بفوزه على غريمه التقليدي النجمة 2-1 في الشوط الثاني من المباراة التي بدأت بينهما بعد ظهر السبت في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية في المرحلة الحادية عشرة، الأخيرة ذهابا واستكملت امس الاثنين، حيث سجل كريم درويش هدف الفوز لـ «الأخضر» بعد هدف التعادل من زميله التونسي حسام اللواتي، علما أن «النبيذي» تقدم أولاً عبر علاء عزو.



وهذا الفوز الثامن للأنصار الذي أنهى مرحلة الذهاب بسجل نظيف من الخسارة مثل وصيفه شباب الساحل، فرفع رصيده إلى 27 نقطة، مقابل التعثر الثاني للنجمة بعد خسارة أولى أمام الساحل فاستقر رصيده عند 23 نقطة.



وانتهت قمة شباب الساحل والبرج بالتعادل السلبي، على ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون، واحتل الساحل مركز الوصيف.



وعلى ملعب صور البلدي، تعادل التضامن صور وضيفه السلام زغرتا 1-1، وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، تعادل الصفاء وطرابلس الرياضي سلبا.



وعلى ملعب الإمام موسى الصدر في بلدة أنصار الجنوبية، ضمن الشباب الغازية اللعب إيابا في مجموعة النخبة للفرق التي احتلت المراكز من 1 إلى 6، بفوزه على ضيفه الإخاء الأهلي عاليه 3-0، في حين ستلعب فرق الصفاء والتضامن صور والحكمة بيروت وطرابلس والإخاء الأهلي عاليه والسلام زغرتا في مجموعة الهبوط للفرق التي احتلت المراكز من 7 إلى 12.



وفي مجموعة الصدارة، تلعب فرق الأنصار والبرج وشباب الساحل والنجمة والعهد والشباب الغازية. وتتضمن مباريات الإياب للمجموعتين دوريا من مرحلتين.