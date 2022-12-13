

نظمت إدارة التوعية العامة بقطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة ورشة عمل بعنوان كيفية التعامل مع الإصابات الرياضية لمعلمي ومعلمات التربية البدنية بوزارة التربية والتي حاضر فيها د. محمد الدوسري رئيس قسم العلاج الطبيعي في مركز الطب الرياضي بحضور حامد الهزيم نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع بالتكليف، بحضور 180 متدربا ومتدربة.



وبين الدوسري للمتدربين أنواع الإصابات وأهمية التشخيص الصحيح والسريع للإصابة، وضرورة عمل الإسعافات الأولية بالطريقة السليمة. وأشار الي انه في حالة إن كانت الإصابة شديدة يتم تحويلها إلى أقرب مستشفى، لعدم تفاقها من أجل الحفاظ على حياة اللاعبين، وذكر أيضا طرق تفادي الإصابات من خلال الحصص التدريبية التي تقام في الصالات والملاعب الرياضية.