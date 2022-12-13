سعياً منها لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني في عملها الخيري، تستعد جمعية الرحمة العالمية لإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر نظام Apple Pay، وذلك لتسهيل عمليات التبرع دون الحاجة لكروت الدفع البنكية.

وفي هذا السياق قال نائب المدير العام لشؤون الاتصالات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات في جمعية الرحمة العالمية د. عدنان الحداد: إن الجمعية تعمل على إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني Apple Pay سعياً منها إلى تحقيق الجودة والتطوير في إدارة عطاءات أهل الخير وفقاً لأحدث التقنيات الحديثة.

وأوضح الحداد أن الفريق التقني بالرحمة العالمية سيتيح الخدمة للمتبرعين على مسارين متوازيين، من خلال أجهزة الدفع المتاحة بالفروع، أو عبر موقع الرحمة العالمية الإلكتروني "خير أون لاين" و تطبيقها الذكي.

مؤكداً أن 70% من متبرعي الجمعية عبر الموقع والتطبيق الإلكتروني، يتعاملون من خلال هواتف الأيفون، وهو ما دفعنا في الرحمة العالمية للعمل على إتاحة الخدمة للتسهيل على المتبرعين الكرام، ولزيادة الانسجام بين المتبرع والمؤسسة.

وتعمل الرحمة العالمية على تطوير أدواتها التقنية بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، عبر إصدار التطبيقات والخدمات الإلكترونية المتطورة، كخدمة "حسابي الخيري" التي أطلقتها الجمعية في وقت سابق بهدف تمكين المتبرع من الاطلاع على سجل تبرعاته الخيرية لمشروعات الجمعية المختلفة.