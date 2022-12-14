أحمد مغربي



كشفت بيانات، حصلت عليها «الأنباء» عن أن خسائر الكويت من برميل النفط المكرر بلغت 2.11 دولار خلال السنة المالية الماضية 2021/2022، مقارنة بمبلغ 92 سنتا خسائر للبرميل كانت قدرتها مؤسسة البترول الكويتية عن السنة المالية، وتعود تلك الخسائر بالتحديد إلى انخفاض إيرادات المبيعات وتكلفتها نتيجة تراجع أسعار المواد المكررة وارتفاع كلفة شراء النفط الخام وزيادة مصروفات الشحن البحري.

وذكرت أن إجمالي تكلفة البرميل المكرر بلغ 28.5 دولارا، حيث بلغت تكلفة شراء النفط الخام 66.97 دولارا وما قيمته 6.22 دولارات مصروفات تكرير و6.8 دولارات لقيم الإنتاج و2.55 دولار الإهلاك، وإجمالا بلغت خسائر نشاط تسويق المنتجات البترولية 196.8 مليون دينار بزيادة بلغت 23.7 مليون دينار عن الخسائر المقدرة بموازنة السنة المالية 2021/2022 بمبلغ 173.1 مليون دينار، ويرجع الانخفاض في النتائج الفعلية بمبلغ 23.7 مليون دينار إلى نشاط تسويق المنتجات البترولية.



وأظهرت البيانات أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الكويت من مبيعات المنتجات البترولية 6.72 مليارات دينار مقارنة بـ 7.16 مليارات دينار قدرت بالموازنة التشغيلية، ما يعكس انخفاضا بـ 441.7 مليون دينار أي نحو 6.2% ويرجع هذا الانخفاض إلى الأسباب التالية:



1- انخفاض بـ2.6 مليارات دينار نتيجة لتأثير انخفاض الكميات المبيعة من المنتجات البترولية.



2- انخفاض بـ102.3 مليون دينار نتيجة انخفاض إيرادات الشحن البحري عن المقدر في الموازنة.



3- انخفاض بـ32.5 مليون دينار نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي عما كان مقدرا في الموازنة.



4- زيادة بـ 2.3 مليار دينار نتيجة لارتفاع متوسط أسعار المنتجات.



5- زيادة بـ 100 ألف دينار في إيرادات مبيعات التسويق المحلي (غسيل السيارات).



ومقارنة بالنتائج المالية لتسويق النفط الخام نجد أن النشاط حقق أرباحا صافية 220.3 مليون دينار بزيادة تبلغ 118.5 مليون دينار عن الأرباح المقدرة بموازنة الفترة نفسها لهذا النشاط بمبلغ 101.8 مليون دينار وترجع الزيادة في الأرباح الفعلية إلى زيادة في تكلفة شراء النفط الخام نتيجة لارتفاع متوسط أسعار شراء النفط الخام من الدولة بنحو 34.27 دولارا لكل برميل في الكميات المشتراة بنحو 636.9 ألف برميل يوميا، وترجع الزيادة في الأرباح كذلك إلى:



1- زيادة في إيرادات المبيعات الى 10.3 مليارات دينار، عن تقديرات الموازنة أي بنحو 159.3%، وتحققت تلك الزيادة نتيجة ارتفاع سعر بيع خام التصدير الكويتي.



2- انخفاض في المصروفات التسويقية بقيمة 1.9 مليون دينار.



3- زيادة بمبلغ 3 مليارات دينار نتيجة ارتفاع حجم مبيعات النفط الخام بنحو 636.9 ألف برميل يوميا.



4- انخفاض بمبلغ 127.2 مليون دينار نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار.



5- انخفاض بمبلغ 57.7 مليون دينار نتيجة انخفاض إيرادات الشحن الفعلية.