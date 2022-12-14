أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية برنامج «واثق» لتوطين الوظائف في «الطائر الأزرق» خلال الفترة من ديسمبر 2022 حتى منتصف يناير 2023، والذي يأتي في إطار تشجيع حديثي التخرج على انخراطهم في العمل بمجال الطيران والنقل الجوي وتعزيز روح الوطنية والانتماء للناقل الوطني للكويت.



وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الموارد البشرية في الشركة أحمد البناي: يسر الخطوط الجوية الكويتية إطلاق أحدث برامجها وحملاتها لتكويت الوظائف ألا وهو برنامج «واثق»، حيث تحرص الشركة من خلال هذا البرنامج على استقطاب المواهب الوطنية الذين يمتلكون الدافع والطموح والشغف ليصبحوا قيمة مضافة للطائر الأزرق في تطويره وازدهاره ووصوله إلى أفضل المستويات في تقديم خدماته لركابه الكرام.



وأضاف البناي: تأتي هذه الحملات المتتالية التي أطلقتها الشركة مؤخرا، تماشيا مع خطتها الاستراتيجية على المديين القريب والمتوسط لرفع نسب التكويت، وبناء على توجيهات مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية والإدارة التنفيذية في جذب الكوادر الوطنية للتخصصات الفنية والإدارية في كل دوائر الشركة المختلفة، حيث إن الخطوط الجوية الكويتية تتقدم نحو خطى ثابتة للمضي قدما في الوصول إلى الأهداف المنشودة في توطين الوظائف الشاغرة، وتولي أهمية كبرى للعنصر الوطني للانضمام إلى الطائر الأزرق.



من جانبها، ذكرت مدير استقطاب المواهب في الخطوط الجوية الكويتية آلاء الياقوت: تسعى الخطوط الجوية الكويتية جاهدة إلى تجديد الدماء داخل جدران الطائر الأزرق ودخول كوادر وطنية موهوبة لديها روح المبادرة والكفاءة والتفاني في العمل، حيث تثق «الكويتية» ثقة مطلقة في المواهب الوطنية وتؤمن بأنهم جزء لا يتجزأ من مستقبل الوطن والشركة.



وأشارت الياقوت: إن برنامج «واثق» مستوحى من تمكين الشباب الكويتي لدخول مجال الطيران بخطى واثقة ولتشجيعه على أن يكون جزءا من تطور الناقل الوطني، كما أن الخطوط الجوية الكويتية طرحت مؤخرا في جميع حساباتها وموقعها الإلكتروني حملات متتالية لتعيين واستقطاب الكوادر الوطنية في 18 دائرة مختلفة في الشركة التشغيلية منها والمساندة في تخصصات متنوعة خاصة بقطاع الطيران.