

طارق عرابي



أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل حاليا على إنجاز مشروعين إسكانيين في كل من مدينة جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد السكنية يحتويان على نحو 45 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى انتظار تمويل أصحاب القسائم في أربع مناطق سكنية في مدينة المطلاع وهي N1، N2، N3، N4، تتضمن نحو 10 آلاف وحدة سكنية.



وأضاف في تصريحاته للصحافيين على هامش افتتاح فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض الصناعات والبناء الذي تنظمه شركة «إكسبو- تاج» للمعارض والمؤتمرات مساء أمس الأول، أن الحكومة حريصة على تجهيز المباني للمواطنين بأسرع وقت وبجودة عالية لتحقيق الرفاه لهم، إلى جانب تقصير فترة انتظار المستحقين للرعاية السكنية.



بدورها، قالت المدير التنفيذي لشركة «إكسبو- تاج» للمعارض والمؤتمرات، داليا وفائي، إن الدورة الـ 11 للمعرض، تتزامن مع الخطوات الحكومية الجديدة لوضع حلول القضية الإسكانية والعمل على تسريع المشاريع وتقليص فترة الانتظار ووضع خطط لاستيعاب الطلبات الإسكانية وإنشاء مدن جديدة.



وأضافت أن تحرير جزء من أراضي الدولة سيسهم في حل المشكلة الإسكانية وتوفيرها لطالبي الرعاية السكنية، مشيرة إلى أن المعرض ومن خلال ما يطرحه من أفكار ومنتجات وتطبيقات جديدة في هذا المجال يسهم في خدمة المواطنين من أصحاب القسام المقبلين على بناء بيوتهم.

وذكرت أنه وفق الإحصائيات الرسمية، فإن إجمالي ما تم توزيعه من الوحدات السكنية منذ عام 1956 وإلى الآن هو 102.068 قسيمة و60235 بيتا و1364 شقة.



وأوضـحــت أن أبرز المشروعات الإسكانية التي طرحتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مشروع مدينة المطلاع السكنية الذي تبلغ مساحته 10.261.8 هكتار، حيث تم توزيع 28.288 وحدة سكنية، و«ضاحية جنوب عبدالله المبارك»، حيث تبلغ مساحة المشروع 435.76 هكتارا وتم توزيع 3.260 وحدة سكنية، ومشروع «جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية»، حيث تم توزيع 17.576 وحدة سكنية حتى 6 اكتوبر 2022، إضافة إلى مدينة صباح الأحمد السكنية، حيث تم توزيع 9574 وحدة سكنية، وغيرها من المشاريع التي ستسهم في حل هذه القضية.



وأفادت وفائي بأن المعرض هذا العام يطرح أحدث ما توصلت إليه صناعة البناء والتشييد في العالم، بما يلبي احتياجات السوق الكويتي من مواد البناء، واحتياجات المواطنين في هذا الشأن من خلال العديد من شركات المقاولات والبناء والتشييد المشاركة بالمعرض.



ولفتت إلى أن معرض الصناعات والبناء لطالما مثل فرصة ملائمة للمواطنين للحصول على كل ما يحتاجونه في هذا الجانب تحت سقف واحد، وقد استطاع أن يحتل مكانة كبيرة ومهمة باعتباره تجمعا وطنيا متخصصا في عالم البناء والتشييد.



وأشارت إلى أن المعرض حظي على مدار عشرة أعوام بثقة الرعاة والمشاركين فيه من القطاعين العام والخاص، كما حرصت كبرى الشركات، التي تعنى بمجال الصناعات والبناء والتشييد ومواد الديكور والتشطيبات، على المشاركة في فعالياته، إلى جانب الجهات الحكومية ذات الصلة والتي تحرص على المشاركة، وتقوم من خلال أجنحتها الخاصة في المعرض بالرد على كل استفسارات المواطنين فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد والإسكان وتقديم النصائح والإرشادات لهم في هذا الشأن.



رعاة المعرض



٭ الرعاة «البلاتيني»: كويت ستيل ـ الدوسري لصناعات الألمنيوم ـ أسيكو ـ برافو هومز للمقاولات العامة للمباني ـ مكتب ليلى بهمن للاستشارات الهندسية ـ مجموعة اي ال سي للمقاولات ـ بيت التمويل الكويتي ـ إعمار المستقبل للمقاولات العامة للمباني.



٭ الرعاة «الذهبي»: اليوسفي للحلول الهندسية ـ الشركة العربية للكهرباء ـ كويت آرك ـ دخيل الجسار للصناعات الكهربائية ـ معرفي للألمنيوم والستانلس ستيل ـ مجموعة الملا الهندسية ـ أبيان لتشييد المباني ـ شركة مبادئ الإنشاء للتجارة العامة والمقاولات ـ بنترون ـ مجموعة شركات العامري الذهبية للمقاولات العامة والمباني.