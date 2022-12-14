أعلنت شركة «بنترون العالمية» في الكويت، المتخصصة في مواد العزل المائي، رعايتها الذهبية لفعاليات معرض الصناعات والبناء الحادي عشر، الذي يقام في فندق الجميرا شاطئ المسيلة.

وقال الرئيس التنفيذي في فرع الكويت، مصطفى شيخ سليمان، إن رعاية «Penetron» للمعرض، تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها في السوق الكويتي، ومواكبة التطورات في قطاع البناء والإنشاءات في الكويت، لافتا إلى أن المعرض بات أحد الأحداث الاقتصادية السنوية المهمة في البلاد، والتي تسهم في دعم هذا القطاع الحيوي، بحيث تمكن على مدى سنواته السابقة، من كسب ثقة الرعاة والمشاركين من القطاعين العام والخاص، لمواكبته أحدث ما توصلت إليه صناعة أدوات البناء والتشييد في العالم، وعرضه أجود وأرقى منتجات التشطيبات والديكور، التي تتوافق مع ذوق المواطن الكويتي وتلبي احتياجاته.

وأضاف شيخ سليمان، أن «بنترون» ستقدم في المعرض، أحدث منتجات العزل المائي العالمية للأبنية والبنية التحتية، بما فيها «بنترون أدمكس» الذي يحمي الخرسانة من اختراق المياه والتأثيرات المسببة للإتلاف، حتى تحت الضغط الهيدروستاتيكي المرتفع.

وأفاد بأن هذا المنتج الأميركي يتيح للمشاريع إمكانية الإصلاح الذاتي لسد الشقوق التي تنشأ وتتطور بمرور الزمن على الخرسانة، لافتا إلى توافق «بنترون أدميكس» مع جميع الأخلاط المشكلة شائعة الاستخدام في الأبنية والشقق والعقارات والبنية التحتية.