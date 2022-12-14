أكد رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان كابيتال للاستثمار وعضو مجلس إدارة بنك لندن والشرق الأوسط في مجموعة بنك بوبيان عبدالله التويجري أن مجموعة البنك تسعى خلال الفترة المقبلة إلى المزيد من التوسع خليجيا ومنح المستثمرين المزيد من الحلول والفرص الجديدة للاستثمار.



وقال التويجري إن مستشار المجموعة لشؤون إدارة الثروات جبرا غندور سيتولى هذه المسؤولية نظرا للخبرات التي يتمتع بها والتي اكتسبها من خلال شغله العديد من المناصب التنفيذية في بنك لندن والشرق الأوسط وبوبيان كابيتال وغيرها من البنوك والمؤسسات المالية إلى جانب علاقاته الممتدة في الكويت والمنطقة والتي ستسهم بدرجة كبيرة في تطوير هذا المجال الذي تدخله المجموعة بتوسع أكبر.



وحول خطط المجموعة لإدارة الثروات، قال التويجري إن ذلك سيتم من خلال بنك لندن والشرق الأوسط الذي يتملك بوبيان 70% من رأسماله، حيث ستكون البداية من خلال إدارة أصول البنك واستثمارات عملائه ومن ثم المزيد من التوسع خليجيا.



وأشار الى أن بنك لندن والشرق الأوسط لديه فرع في دبي ولديه خطط لمزيد من الانتشار في مختلف دول الخليج، وهو ما سيعمل على تسريع وتيرة جذب المزيد من الثروات لإداراتها ووضع الخطط المناسبة لأصحابها في مختلف مجالات الاستثمار.



من جانبه، قال غندور إن تكامل أطراف المجموعة ممثلة في بنك بوبيان وبنك لندن والشرق الأوسط وبوبيان كابيتال يمثل تكاملا نموذجيا يجمع بين مجموعة مختلفة من الخبرات الممتدة جغرافيا والتي ستمنح المستثمر خيارات جيدة للاستثمار الآمن.



وأوضح انه سيتم التعاون مع العديد من شركات الاستثمار والعقار الكبرى من أجل تقديم الأفضل للعملاء الراغبين في الاستثمار.



وأضاف: في ظل ارتفاع مخاطر الاستثمار والخيارات التي تقدم لأصحاب الثروات يصبح البحث عن الجهات الموثوق فيها والتي تمتلك الخبرات أمرا حتميا للمستثمر الذي يسعى إلى تنمية ثروته والاستثمار بأقل مخاطرة ممكنة مع الاعتماد على الشريك الأفضل الذي يمكن أن يمنحه مزايا استثمارية جيدة.



وقال غندور إن إدارة الثروات ليست مجرد نصيحة استثمارية، بل تتخطى النصيحة إلى أسلوب شامل، يتضمن تصميم استراتيجيات استثمارية تشمل الفهم الشامل للوضع المالي لكل مستثمر وأهدافه، وتتبع عملية منظمة قد تشمل التخطيط الاستثماري وإدارة المخاطر للحفاظ على الثروة وتنميتها.