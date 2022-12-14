استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في الرياض، امس رئيس الوزراء الأردني د.بشر هاني الخصاونة.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان إنه جرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخويـــة بــين البـلـديـــن الشقيقين.



ونقل رئيس الوزراء الأردني تحيات الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لهما بموفور الصحة والعافية، وللمملكة العربية السعودية الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار.



وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» في بيان بأن الجانبين أكدا خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين، والحرص الدائم على تعزيزها في مختلف المجالات وإبقائها في إطارها المتميز، بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.



وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، وطلب من رئيس الوزراء الاردني نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحيات سموه إلى الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.



من جهته، أكد د. بشر الخصاونة المكانة الخاصة للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها في وجدان الملك عبدالله الثاني وولي عهده وأبناء الشعب الأردني، مثمنا مواقفها إزاء الأردن في مختلف المراحل والظروف، وإزاء قضايا الأمتين العربية والإسلامية.



جاء ذلك في ختام زيارة العمل التي قام بها رئيس الوزراء الأردني إلى الرياض على رأس وفد وزاري، حيث عقدت اجتماعات وزارية أردنية ـ سعودية.



ووفقا لبيان صادر عــن مجـلـــس الــــوزراء الأردني، فقد أكد الجانبان السعودي والأردني خلال هذه الاجتماعات المشتركة، حرصهما المشترك على تعزيز آفاق التعاون والتكامل الثنائي، والاستفادة من الفرص المتاحة والمشتركة في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وبحـثــت الاجتمـاعــات عددا من القضايا والملفات والمشاريع المقترحة التي من شأنها تعميق أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والمياه والنقل وغيرها.



واتفق الجانبان على عقد اجتماعات اللجنة الأردنية ـ السعودية المشتركة خلال الربع الأول من العام المقبل، للخروج بقرارات واتفاقات من شأنها ترجمة المقترحات التي يدرسها الجانبان على أرض الواقع، مع التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق ومتابعة جميع القضايا والملفات المشتركة، وتذليل أي عقبات أو معيقات فورا ودون انتظار موعد انعقاد اجتماعات اللجنة.

واتفق الجانبان على الإسراع في دراسة مذكرات التفاهم المقترحة بين البلدين في العديد من المجالات، تمهيدا للتوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة الأردنية ـ السعودية المقبلة التي ستعقد في الرياض.

وثمن الوفد الاردني خلال الاجتماعات وقوف السعودية إلى جانب المملكة الاردنية الهاشمية في مختلف الظروف والأحوال، والمساهمات التي قدمتها لدعم الاقتصاد الأردني وإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية، ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ومتانتها وحرص قيادتيهما الحكيمتين الدائم على استمرارها في هذا الإطار المتميز.