أعلن الرئيس التنفيذي لشركة المرافق العمومية م.صالح العثمان عن بدء المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتجديد سوق الذهب المركزي في المباركية، الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين، علما أن مساحة المشروع تبلغ 2623 مترا مربعا، وسيضم 149 محلا تجاريا ومكاتب لوزارة التجارة.



ويندرج مشروع تطوير سوق الذهب ضمن محاور تطوير مرافق الشركة، وفقا لتوصية وتوجيهات مجلس الإدارة، حيث إن المرافق العمومية تقوم بعملية تطوير شاملة ضمن خطة متكاملة ورؤية واضحة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها هذه المرافق إلى أعلى المستويات، حيث تم التعاقد مع مكتب استشاري رائد لتنفيذ المشروع على مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى أعمال الإطفاء والكهرباء والتكييف والأعمال المدنية للأسقف، بينما تشمل المرحلة الثانية أعمال تطوير وتجديد الديكور الداخلي للمبنى وذلك مع الحفاظ على المعالم التراثية الأصيلة للسوق وخصائصه الفريدة.



وأكد م.صالح العثمان أن شركة إدارة المرافق العمومية تسعى دائما إلى التجديد والتغيير نحو الأفضل لتقديم افضل الخدمات، وهذا ما حرصت عليه في هذا المشروع، من أجل خدمة العملاء والمستأجرين.

وعلق العثمان قائلا: «نعمل جنبا إلى جنب مع أصحاب المحلات لفهم وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم وتوفير تجربة تسوق مميزة لكل من التجار ورواد السوق».



جدير بالذكر أن شركة المرافق العمومية تدير سوق الكويت المركزي للذهب والمجوهرات منذ العام 1984 وسبق لها أن قامت بتطويره.



هذا، ويعتبر سوق الذهب المركزي من أقدم وأعرق الأسواق بالكويت، وأول سوق مركزي للذهب والمجوهرات، ما يعزز مكانته الرائدة، لاسيما أنه يتمتع بموقع فريد بوسط العاصمة ويتميز بتصميم تراثي رائع يجعله من المعالم التاريخية بالمنطقة.