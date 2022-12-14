قال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي إنه بناء على القرار الذي صدر رقم 14 لسنة 2022 والذي ينص على ضرورة توفيق الأوضاع قبل 30 سبتمبر 2022 فقد بلغ عدد الذين تقدموا لتوفيق أوضاعهم أكثر من 170 شركة ومهن تأمينية ومراقبي حسابات، وأن أكثر من 140 طلبا قد تم استكمال إجراءات توفيق الأوضاع بشأنها. وأوضح العتيبي في بيان صحافي، أنه هذا الإجراء أسفر عن توفيق أوضاع عدد أكثر من 20 شركة تأمين كويتية، وأكثر من 10 شركات تأمين أجنبية بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالإضافة الى تسلم طلبات جديدة من شركات أجنبية من خارج الكويت، و81 شركة وساطة ومهن تأمينية.



وأيضا ما زال العمل جاريا على استقبال باقي طلبات توفيق الأوضاع للشركات والمزاولين للمهن التأمينية الخاضعين لرقابة وحدة تنظيم التأمين. وأوضح أن الوحدة تقوم بإجراء الاختبارات التحريرية للمرشحين لوظيفة (مراقب التزام) في قطاع التأمين، والذي يتطلب من المرشح أن يكون مستوفيا للشروط الواردة في قرار الوحدة رقم 38 لسنة 2021 بشأن قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين.